Stand with Ukraine: Viele Top-Spiele fast geschenkt

Panagiotis Kolokythas

Das Humble Bundle "Stand with Ukraine" ist für kurze Zeit erhältlich. Wer mindestens 36,39 Euro zahlt, erhält Spiele im Wert von 2.300 Euro.

Vergrößern Nur für kurze Zeit erhältlich: Das Humble-Bundle "Stand with Ukraine". © IDG

Update, 24.3.2022: Das Humble Bundle "Stand with Ukraine" ist nur noch bis Freitagabend (25.3.), 19 Uhr erhältlich. Alle Einnahmen gehen an die Opfer des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Bisher war die kurzfristig angelegte Aktion des Humble-Bundle-Teams ein großer Erfolg und es wurden über 15 Millionen Euro an Spenden gesammelt. Wer sich beteiligen möchte, erhält für ab 36,39 Euro Spiele, Software und Spielinhalte im Gesamtwert von über 2.300 Euro. Mehr Informationen finden Sie in der ursprünglichen Meldung. Update Ende

Ursprüngliche Meldung vom 21.3.2022: Bei Humble-Bundle ist am Wochenende die Aktion "Stand with Ukraine" gestartet, welches bis Freitag (25.3.) erhältlich ist. Gemeinsam mit Publishern und Spieleentwicklern wurde ein riesiges Paket mit über 120 Spielen, Spielinhalten, Ebooks und Software geschnürt, welches einen Gesamtwert von über 2.300 Euro hat.

Konkret erklärt das Humble-Team:



"Die gewaltsame und rechtswidrige Invasion in der Ukraine fordert einen schrecklichen Tribut: Menschen werden vertrieben, Familien zerstört, und es besteht ein dringender Bedarf an Nahrung, Wasser, Vorräten, Unterkünften und Sicherheit. Um zu helfen, wie wir können, haben wir uns mit Spieleentwicklern, Buchverlagen und Softwareherstellern auf der ganzen Welt zusammengetan und ein Paket geschnürt, das zu 100 % der Unterstützung der Opfer und Flüchtlinge aus der Ukraine während dieser Krise gewidmet ist."



Bereits über 9 Millionen Euro wurden gesammelt

Das Paket kann von jedem erworben werden, der mindestens 36,39 Euro ausgibt. Alle Einnahmen wandern zu 100 Prozent an in der Ukraine tätige Hilfsorganisationen. Die Resonanz der Gaming-Community ist riesig: Bisher wurde das Paket über 220.000 Mal gekauft und es kamen bereits über 9 Millionen Euro bei der Aktion zusammen. Die größten Einzelspenden liegen bei 10.000 Euro, der durchschnittliche Kaufpreis bei aktuell 40,07 Euro.



Zu den Spiele-Highlights des "Stand with Ukraine"-Bundles gehören:

Metro Exodus

Back 4 Blood

Satisfactory

Spyro Reignited Trilogy

Max Payne 3

Kerbal Space Program



Sunset Overdrive

PGA Tour 2K21

The Long Dark

Car Mechanic Simulator 2018

Amnesia: Rebirth

Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: A Machine for Pigs



Hinzu kommen Software wie:

Gamemaker Studio 2 Creator (1-Jahres-Abo)

RPG Maker VX

Ashampoo Photo Optimizer 7

GameGuru

Mehr Informationen zum "Stand with Ukraine"-Bundle finden Sie auf dieser Seite.