Stadia: Controller unterstützt Audio-Zubehör mit USB-C

Denise Bergert

Googles Stadia-Controller unterstützt ab sofort auch Audio-Zubehör, das per USB-C angeschlossen wird.

Vergrößern Der Stadia-Controller unterstützt nun USB-C-Zubehör. © Google

Google hat in dieser Woche den Support für Audio-Zubehör an seinem Stadia-Controller erweitert . Beim Spielen an einem Chromecast oder über den Web-Browser können Nutzer nun auch ihr Headset oder ihre In-Ear-Kopfhörer über den USB-C-Anschluss des Controllers verbinden. Bislang konnte der USB-C-Port lediglich zum Laden des Controllers oder für die Verbindung mit einem Smartphone sowie PC genutzt werden. Der Stadia-Controller verfügt über einen 3,5-mm-Kopfhörer-Anschluss, über den bis jetzt Audio-Zubehör verwendet werden konnte.

Support für Geräte mit USB-C-Anschluss hatte Google bereits vor fast einem Jahr angekündigt. In dieser Woche wurde das versprochene Feature schließlich ausgeliefert. Bluetooth-Unterstützung hat der US-Konzern für seinen Stadia-Controller ebenfalls bereits versprochen. Wann diese Funktion verfügbar sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Google hat in dieser Woche zudem einen neuen Chromecast angekündigt . Das Gerät soll in der ersten Jahreshälfte 2021 Stadia unterstützen.