Squid Game an deutschen Schulen und Kitas - Kinder spielen brutale Serie nach

Michael Söldner

In mehreren Schulen und Kindertagesstätten wurden die gewaltsamen Spiele aus der TV-Serie „Squid Game“ schon nachgespielt.

Vergrößern "Squid Game" wurde schon an mehreren Schulen und Kitas nachgespielt. © netflix.com

Mit der TV-Serie „Squid Game“ aus Südkorea hat Netflix aktuell einen echten Kassenschlager zu bieten. Die ab 16 Jahren freigegebene Serie rund um tödliche Spiele animiert offenbar auch viele Schul- und Kita-Kinder . Nach Angaben der Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), Simone Fleischmann, sei immer häufiger Nachspielen der TV-Serie auf Schulhöfen beobachten.

Ohrfeige statt Todesurteil

Im Gegensatz zu den tödlichen Spielen in „Squid Game“ würden die Verlierer auf dem Pausenhof mit Ohrfeigen bestraft. In Augsburg soll es bereits zu Auseinandersetzungen unter Schülern und Schülerinnen gekommen sein. Auch die aus der TV-Serie bekannten Einladungskarten seien schon an mehreren Grund- und Mittelschulen gefunden worden. Das bayerische Kultusministerium zeigt sich besorgt: Hier würden harmlose Kinderspiele mit massiver Gewaltausübung kombiniert. Sogar noch jüngere Kinder sind dem Hype um „Squid Game“ schon verfallen. An einer Kita in Schleswig-Holstein sollen Kinder Szenen der brutalen Serie nachgespielt haben. In einem Brief wurden Eltern daraufhin darum gebeten, ihrem Nachwuchs die TV-Serie vorzuenthalten. Ein Konsum würde zu seelischen Schäden führen. Bei den Eltern sei deutlich mehr Verantwortung gefragt, da Kinder die Brutalität in der Serie noch nicht einordnen könnten. Auch belgische Schulen haben bereits Nachahmungen an Schulhöfen ausgemacht. In New York wurde ein Verbot für Kinder ausgesprochen, sich zu Halloween als Figur aus der Serie zu verkleiden.

Unterhaltung für Erwachsene

Bei „Squid Game“ handelt es sich um die bislang erfolgreichste Netflix-Produktion. In nur 27 Tagen wurde die Serie schon von 111 Millionen Abonnenten angeschaut. Im Fokus der Serie steht ein tödlicher Wettbewerb von über 450 verschuldeten Menschen, die ihr Leben für ein sehr hohes Preisgeld aufs Spiel setzen. Wer die aktuelle Runde nicht besteht, stirbt oder wird getötet.



