René Resch

Der südkoreanische Internetanbieter SK Broadband hat die Streaming-Plattform Netflix wegen eines massiven Anstiegs des Datenverkehrs verklagt und verlangt Zahlungen durch die Plattform.

Vergrößern "Squid Game": Internetanbieter verklagt Netflix wegen massivem Traffic-Anstieg © Netflix

Der südkoreanische Internetdienstleister SK Broadband hat den Streaming-Dienst Netflix verklagt. SK Broadband verlangt von Netflix die entstandenen Kosten durch den massiv erhöhten Streaming-Traffic, wie etwa durch die neue Hit-Serie "Squid Game", auszugleichen, wie Reuters berichtet.

Zur Klage führte ein vorangegangenes Gerichtsurteil in Seoul. Das Gericht hatte entschieden, dass Netflix dem Internetdienstleister eine angemessene Gegenleistung für die Netzwerknutzung zahlen müsse. Mehrere südkoreanische Gesetzgeber hatten sich gegen Anbieter von Inhalten ausgesprochen, die trotz ihres rasanten Wachstums und das damit verbundenen Anstieg des Datenverkehrs für die Netzwerknutzung zahlen. Netflix ist nach Googles Youtube der zweitgrößte Traffic-Erzeuger des Landes - beide zahlen jedoch keine Nutzungsgebühren. Inhalteanbieter wie Amazon, Apple oder Facebook jedoch schon.



Netflix hat angekündigt, die Forderungen von SK Broadband zu prüfen und möchte in der Zwischenzeit den Dialog mit dem Internetdienstleister suchen. Die Streaming-Plattform möchte Wege schaffen, dass die Kunden nicht beeinträchtigt werden. In der Erklärung führte Netflix auch die Schaffung von rund 16.000 Arbeitsplätzen und hohe Investitionen im Land an.

Letztes Jahr hatte Netflix allerdings selbst Klage gegen SK Broadband eingereicht. Hier sollte geklärt werden, ob der Streaming-Anbieter verpflichtet sei für die Netznutzung zu bezahlen. Das Gericht in Seoul entschied gegen Netflix und erklärte, dass SK eine "kostenpflichtige Dienstleistung" erbringe und es "angemessen" sei, dass Netflix "verpflichtet sei, eine Gegenleistung für die Dienstleistung zu erbringen". Die von Netflix zu zahlende Netznutzungsgebühr nur für das Jahr 2020 schätzte man dabei auf etwa 27,2 Milliarden Won (rund 20 Millionen Euro), so das Gerichtsdokument.

Netflix ging gegen das Urteil in Berufung, das Verfahren soll im Dezember weitergeführt werden. In den Vereinigten Staaten zahlt Netflix seit über sieben Jahren eine Gebühr an Breitbandanbieter für schnellere Streaming-Geschwindigkeiten.

"Squid Game": Serie erlebt extremen Hype

Der rasante Anstieg des Netflix-Traffics in Südkorea liegt auch an der neuen koreanischen Hit-Serie "Squid Game", die auf dem besten Weg ist, die beliebteste Serie der Streaming-Plattform zu werden.

In der neunteiligen Serie geht es um verschuldete Menschen, die auf einer abgelegenen Insel an einem Überlebensspiel mit hohem Einsatz teilnehmen, in der Hoffnung, einen großen Geldpreis zu gewinnen. Die Serie, in der es teilweise recht brutal zur Sache geht, nimmt dabei die kapitalistische Gesellschaft aufs Korn.

"Ich wollte eine Geschichte schreiben, die eine Allegorie oder Fabel über die moderne kapitalistische Gesellschaft ist. Etwas, das einen extremen Wettbewerb darstellt, ähnlich wie der extreme Wettbewerb des Lebens", sagte Regisseur Hwang Dong-hyuk über sein Werk.

Unter den Darstellern befindet sich auch das Model Jung Ho-yeon, die nach dem Erfolg der Serie schnell zu einem Star auf Instagram aufgestiegen ist. Vor dem Serienstart hatte das Model etwa rund 400.000 Follower - diese Zahl ist mittlerweile auf 13,6 Millionen angestiegen. Die Zahl spiegelt den Hype um die Serie recht gut wider. Veröffentlicht wurde die Serie am 17. September 2021.