Spring Sale bei Games Planet mit vielen Schnäppchen

Michael Söldner

Bei Games Planet werden digitale PC-Spiele im Rahmen eines Spring Sale deutlich günstiger angeboten.

Vergrößern Der Spring Sale auf Games Planet umfasst unzählige PC-Spiele aller Genres. © gamesplanet.com

Der digitale Spielehändler Games Planet bietet seinen Kunden aktuell satte Rabatte. Im Rahmen des Spring Sale werden hochkarätige PC-Spiele deutlich günstiger angeboten. Im aktuellen Flash Sale, der noch bis morgen läuft, finden sich beispielsweise Assassin's Creed Odyssey für 27 statt 60 Euro. Wer das aus der gleichen Reihe stammende 2,5D-Abenteuer Assassin's Creed Chronicles verpasst hat, kann aktuell alle drei Ableger zusammen für 9 statt 25 Euro erstehen. Wer hingegen Ego-Shooter bevorzugt, sollte sich das Metro Redux Bundle für 7 statt 30 Euro näher anschauen: Es enthält verbesserte Versionen der beiden Spiele Metro 2033 sowie Metro: Last Light zum kleinen Preis. Strategen können sich im Flash Sale hingegen mit Erweiterungen für Civilization eindecken: Der fünfte Teil kostet aktuell nur 15 statt 60 Euro, die Erweiterung Rise and Fall wird für 16 Euro, also knapp die Hälfte der bisher fälligen 30 Euro angeboten.

Wer sich hingegen für Rennspiele erwärmen kann, kommt um Dirt Rally für 6,50 Euro statt 34 Euro kaum herum. Der gerade erschienene Nachfolger Dirt Rally 2.0 ist ebenfalls schon günstiger zu haben, auch wenn die Ersparnis mit 37 statt 50 Euro etwas kleiner ausfällt. In der langen Liste der im Sale angebotenen Spiele finden sich aber auch viele eher unbekannte Titel, die teilweise nur 1 bis 5 Euro kosten. Ausgiebiges Störbern lohnt sich also!

Flash Sale bei Games Planet anschauen