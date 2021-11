Spotify übernimmt Hörbuch-Plattform Findaway

Denise Bergert

Der Streaming-Dienst Spotify kauft den Hörbuch-Plattform Findaway. Die Transaktion soll noch im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Vergrößern Spotify will im Hörbuch-Bereich expandieren. © Spotify

Spotify hat heute über seinen Firmenblog eine weitere Akquisition angekündigt. Nach den Podcast-Plattformen Anchor und Gimlet übernimmt der Streaming-Dienst nun den Hörbuch-Distributionsdienst Findaway.

Spotify setzt auf Hörbücher

„Spotify hat sich zum Ziel gesetzt, sowohl für Hörer als auch für Musikschaffende die Anlaufstelle für alles rund um Audio zu sein. Die Übernahme von Findaway wird die Präsenz von Spotify im Hörbuchbereich beschleunigen und uns helfen, dieses Ziel schneller zu erreichen“, erklärt Gustav Söderström, Chief Research & Development Officer bei Spotify. „Wir freuen uns darauf, das Team von Findaway, die erstklassige Technologieplattform und den robusten Hörbuchkatalog mit der Expertise von Spotify zu kombinieren, um den Hörbuchbereich zu revolutionieren, so wie wir es mit Musik und Podcasts getan haben.“

Industrie mit Wachstumspotenzial

Findaway ist eine Distributionsplattform für digitale Hörbuch-Inhalte. Das Unternehmen bietet Tools für Autoren, Verleger und Konsumenten. Über Findaway können auch unabhängige Autoren ihre Inhalte mit potenziellen Hörern teilen. Spotify zufolge werden Hörbücher immer attraktiver. Die Industrie soll in den nächsten sechs Jahren im Wert von 3,3 Milliarden auf 15 Milliarden US-Dollar wachsen.

Übernahme-Summe unbekannt

Die Übernahme von Findaway soll Spotifys Eintritt in den Hörbuchmarkt beschleunigen. Beide Unternehmen wollen den Angaben zufolge aktuelle Beschränkungen beseitigen und bessere wirtschaftliche Instrumente für Urheber erschließen. Spotify will mit Findaway seinen Hörbuchkatalog vergrößern, während Findaway durch die Spotify-Nutzer ein größeres Publikum erreicht. Was Spotify für die Übernahme zahlt, ist nicht bekannt. Die Transaktion soll noch im vierten Quartal abgeschlossen werden.