Spotify testet Premium Duo Abo

Denise Bergert

Spotify testet in Europa aktuell ein neues Premium-Abo für zwei Nutzer zum Preis von 12,49 Euro im Monat.

Vergrößern Spotify Premium Duo bietet Sparpotenzial für zwei Nutzer. © Spotify

Spotify hat in Irland ein neues Premium-Abo für zwei Nutzer eingeführt . Das Modell trägt den Namen Premium Duo und kostet 12,49 Euro monatlich. Premium Duo versteht sich als Alternative zum Premium Abo für eine Person für 9,99 Euro im Monat sowie zum Familien-Abo für 14,99 Euro monatlich. Im Premium-Duo-Abo sind zwei Premium-Accounts enthalten, was sich unter anderem für Paare oder WG-Mitbewohner anbietet. Voraussetzung für das Duo-Abo ist, dass beide Nutzer unter der selben Postadresse zu finden sind. Diese muss im Rahmen der Registrierung angegeben werden.

Das Premium-Abo für eine Person kann zwar auch mit Freunden geteilt werden, dafür müssen Nutzer jedoch einige Abstriche machen. So können beispielsweise zwei Geräte über den selben Account niemals gleichzeitig Musik hören. Das Familien-Abo sorgte in den letzten Monaten bei Spotify ebenfalls für Probleme. So wurde das Modell von Freundesgruppen missbraucht, die nicht unter der selben Adresse leben. Spotify forderte von zahlreichen Nutzern aus diesem Grund eine entsprechende Bestätigung nach.

Neben der Möglichkeit zum Teilen des Accounts, bringt das Duo Premium Abo auch eine neue Playlisten-Option namens Duo Mix mit. Diese wird automatisch aus den Musik-Vorlieben der beiden Nutzer generiert. Premium Duo wird aktuell in fünf Ländern getestet. Wann das Abo nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt.

