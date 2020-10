Spotify erkennt jetzt Lieder zu eingegebenen Liedtexten

Hans-Christian Dirscherl

Ab sofort können Sie in Spotify Textschnipsel aus Liedern eingeben und die App zeigt Ihnen sofort an, von welchem Lied der Text stammt.

Vergrößern Der Zusatz „Lyrics match“ signalisiert, dass der von Ihnen gesuchte Liedtext in dem Lied vorkommt. © twitter.com/linafab/status/1313081457326391297

Cooles neues Feature bei Spotify. Die Spotify-App bietet nun die Suche nach Liedtexten an, wie The Verge berichtet. Für Menschen, die immer wieder die gleiche Strophe vor sich hin singen und dabei geradezu krampfhaft herauszufinden versuchen, wie das Lied heißt, dessen Text sie gerade trällern, könnte das die Rettung sein.

Spotify bietet die Suche nach Liedtexten in der iOS- und in der Android-Version seiner App an, wie eine Mitarbeiterin von Spotify hier twittert. Sie tippen den Text, der ihnen gerade durch den Kopf schwirrt, einfach in das Suchfeld von Spotify ein. Die App listet dann in Echtzeit während der Eingabe die Lieder auf, aus denen der von Ihnen gesuchte Liedtext stammen könnte. Steht bei einem Lied der Hinweis „Lyrics match“, dann signalisiert dieser Zusatz, dass ihr gesuchter Liedtext in diesem Lied vorkommt.

Spotify ist mit diesem Feature aber keineswegs allein. Apple Music bietet zum Beispiel über das „Suchen“-Feld auch eine Suche nach Liedtexten an. Und das schon seit 2018.



Ihnen schwirrt nicht ein Liedtext durch den Kopf, sondern Sie hören eine Musik, zum Beispiel im Radio, und wollen wissen, wie das Lied heißt? Dann können Sie Shazam verwenden, das seit 2018 zu Apple gehört.

