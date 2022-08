Spotify Premium 3 Monate gratis testen

Denise Bergert

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify Premium kann aktuell drei Monate lang kostenlos getestet werden.

Vergrößern Spotify Premium und Spotify Student drei Monate kostenlos testen. © Spotify

Spotify will neue Kunden für seinen Musik-Streaming-Dienst gewinnen. Aus diesem Grund ermöglicht das Unternehmen im Rahmen einer aktuellen Aktion ein dreimonatiges Gratis-Abo für Spotify Premium.

30 Euro mit Probe-Abo sparen

Während dieses Zeitraums kann Spotify Premium für eine Person kostenlos in vollem Umfang genutzt werden. Nutzer sparen damit 29,97 Euro. Nach Ablauf des kostenlosen Probezeitraums schlägt Spotify Premium für eine Person monatlich mit einer Abo-Gebühr in Höhe von 9,99 Euro zu Buche. Das Angebot kann nur von Nutzern in Anspruch genommen werden, die mit ihrem Spotify-Konto bislang noch keinen kostenlosen Probezeitraum für Spotify Premium in Anspruch genommen haben. Das Angebot endet am 11. September 2022.

Duo und Family einen Monat kostenlos testen

Einen dreimonatigen Probezeitraum gibt es aktuell auch für das Studenten-Abo von Spotify. Nach Ablauf der drei Testmonate kostet das Abo hier monatlich 4,99 Euro. Das Angebot gilt nur für Studierende an einer akkreditierten Hochschule. Jeweils einen kostenlosen Probemonat bekommen Interessierte bei den beiden Abo-Modellen Spotify Premium Duo und Spotify Premium Family.

Mit Duo bietet Spotify eine Abo-Option für Paare, die unter einem Dach leben. Nach dem Aktionszeitraum kostet dieses Abo 12,99 Euro im Monat. In Spotify Premium Family sind sechs Spotify-Premium-Konten enthalten. Das Modell empfiehlt sich für Familienmitglieder, die im selben Haushalt leben. Zusätzlich zu den anderen Abos beinhaltet das Familien-Modell mit Spotify Kids eine separate App speziell für Kinder sowie die Option für Eltern, unangemessene Musik für den Nachwuchs zu blockieren. Spotify Premium Family kostet nach Ablauf des Probemonats 14,99 Euro.