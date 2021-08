Spotify Plus: Streamingdienst testet Abo für einen Euro

René Resch

Spotify testet aktuell ein Abo für den Streamingdienst, der mit 99 Cent recht günstig ist - dieser beinhaltet weiterhin mit Werbung, jedoch mehr Entscheidungsfreiheit.

Spotify Plus: Streamingdienst testet Abo für 99 Cent

Der Streaming-Dienst Spotify testet aktuell ein neues, kostengünstiges Abonnement für nur 99 Cent, dass Elemente der bestehenden kostenlosen und der Premium-Variante kombiniert, wie The Verge berichtet.

Wie in der kostenlosen Varianten wird bei "Spotify Plus" ebenfalls Werbung geschaltet, allerdings können Titel jederzeit und ohne Begrenzung übersprungen werden - das kostenlose Spotify hat nur eine begrenzte Anzahl an Titel, die pro Stunde übersprungen werden können. Weiterhin können Nutzer ebenfalls entscheiden, welche Lieder sie anhören möchten, anstatt nur innerhalb von Alben und Wiedergabelisten zu wählen. Allerdings läuft der Test derzeit nur mit einem ausgewählten Nutzerkreis.

Eine Einführung des "Spotify Plus"-Abos ist nicht sicher

Auch Spotify bestätigte gegenüber The Verge, dass das "Spotify Plus"-Abo derzeit getestet wird: "Wir arbeiten ständig daran, das Spotify-Erlebnis zu verbessern, und wir führen regelmäßig Tests durch, um unsere Entscheidungen zu untermauern", sagte ein Sprecher. "Wir testen derzeit ein werbefinanziertes Abonnement mit einer begrenzten Anzahl unserer Nutzer."

Dass es dies Abo auf Dauer geben wird, steht allerdings nicht fest. Spotify erklärte, dass es sich vorerst nur um einen Test handele: "Manche Tests ebnen den Weg für neue Angebote oder Verbesserungen, während andere nur Erkenntnisse liefern. Zu diesem Zeitpunkt haben wir keine weiteren Informationen."

Mit Spotify Plus könnte der Streaming-Dienst sicherlich viele neue Kunden generieren, das herkömmliche Premium-Abo kostet 9,99 Euro im Monat. Das ist vielen Nutzern die nur gelegentlich Musik hören oftmals zu teuer. Zudem ist der Dienst in einigen Ländern und Regionen schon teurer geworden, was in Deutschland natürlich auch passieren könnte. Mehr dazu lesen Sie hier:

