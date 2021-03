Spotify-Nutzer erhalten neuen Desktop- und Web-Player

Ein neues, verbessertes Design mit vereinfachtem Zugriff auf besonders beliebte Inhalte: Das "Suchen"-Feld ist jetzt auf der linken Seite der Navigation zu finden. Die Profilseiten der Nutzer wurden aktualisiert und zeigen nun auch die Top-Künstler und -Songs an. Zudem können Hörer ab sofort eine Radio-Session für Songs oder Künstler starten, indem sie auf das "..."-Menü klicken.

Einfachere Erstellung von Playlists und mehr Kontrolle: Hörer haben zusätzliche Möglichkeiten, ihre Playlists anzupassen. So können sie Beschreibungen hinzufügen, Bilder hochladen und Titel per Drag & Drop in bestehende Playlists ziehen. Eine neue, eingebettete Suchleiste ermöglicht es zudem, neue Songs und Podcast-Episoden zu finden und diese zu neuen sowie bestehenden Playlists hinzuzufügen.