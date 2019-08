Spotify: Neue Funktionen für Familien-Abo

Denise Bergert

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify will sein Familien-Abo Premium Family in den nächsten Wochen um neue Features erweitern.

Vergrößern Spotify Premium Family wird in den nächsten Wochen um neue Funktionen erweitert. © Spotify

Spotify hat heute neue Funktionen für sein Familien-Abo Premium Family angekündigt . Dazu zählen unter anderem der von vielen Nutzern nachgefragte Explicit Content Filter, den Eltern für alle Accounts von Premium Family zuschalten können. Damit werden Songs mit nicht jugendfreien Texten herausgefiltert.

Ebenfalls neu ist die personalisierte Playliste Family Mix. Spotify fasst hier alle Songs zusammen, die die ganze Familie mag. Die Playliste wird stetig den aktuellen Hörgewohnheiten angepasst. Für eine bessere Kontrolle über die Einstellungen von Premium Family führt Spotify außerdem den Family Hub ein. Hier können Abonnenten den Jugendschutzfilter zuschalten und die im Familien-Abo enthaltenen Accounts managen. Die neuen Funktionen für Premium Family werden in dieser Woche für Spotify-Nutzer in Irland ausgeliefert. In den nächsten Wochen sollen weiteren Länder folgen.

Auf Premium-Family-Abonnenten könnte in den nächsten Monaten außerdem eine Preiserhöhung zukommen. Aktuellen Meldungen zufolge testet Spotify in Skandinavien einen um 13 Prozent höheren Preis für das Familien-Abo. Aktuell kostet Premium Family in Deutschland 14,99 Euro im Monat. Im Paket enthalten sind sechs Premium-Accounts für Spotify.