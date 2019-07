Spotify Lite für Android: Musik-App braucht kaum Platz

Hans-Christian Dirscherl

Spotify hat eine Lite-Version seiner Streaming-App für Android veröffentlicht. Spotify Lite benötigt lediglich 10 MB Speicherplatz.

Vergrößern Spotify Lite für Android: Sparsame Musik-App

Der Musikstreamingdienst Spotify hat eine Lite-Version seiner Streaming-App für Android veröffentlicht. Spotify Lite benötigt lediglich 10 MB Speicherplatz auf dem Mobilgerät. Zum Vergleich: Die Spotify-Standard-App für Android kann bis zu 100 MB belegen.

Zielgruppe für Spotify Lite sind Nutzer mit knapp dimensioniertem monatlichen Surfvolumen oder mit sehr alten, weniger leistungsstarken Smartphones und/oder mit schlechten Mobilfunknetzen. In der Spotify-Lite-App können Sie eine Obergrenze für die über die App bewegten Datenmengen festlegen. Die App sendet Ihnen dann eine Nachricht, wenn Sie das festlegte Limit erreichen. Außerdem können die Benutzer ihren Lieder-Cache überwachen und gegebenenfalls auf Fingerdruck löschen. Bedienung und Funktionalität sollen weitgehend identisch mit der standardmäßigen Spotify-Android-App sein.

Spotify Lite für Android ist in Google Play für 36 Länder verfügbar. Fast alle diese Staaten liegen aber in Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten und in Asien: Brasilien, Kanada(!), Mexiko, Argentinien, Peru, Chile, Kolumbien, Boliven, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Saudi Arabien, Ägypten, Algerien, Libanon, Marokko, Tunisien, Oman, Jordanien, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Katar, Südafrika, Indonesien, Philippinen, Vietnam, Malaysia und Indien. Dass sich Kanada in dieser Liste befindet, wirkt kurios.



Für Nutzer aus Deutschland steht Spotify Lite auf Google Play nicht zur Verfügung. Systemvoraussetzung ist Android 4.1 oder höher. Laut Techcrunch ist keine Spotify-Lite-App für iOS geplant. In seiner Supportliste will Spotify das aber nicht völlig ausschließen.



Spotify geht mit Spotify Lite einen ähnlichen Weg wie Facebook, Instagram oder Uber, die ebenfalls Lite-Versionen ihrer Apps in den entsprechenden Regionen der Erde anbieten.