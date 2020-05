Spotify Kids startet in Deutschland

Denise Bergert

Spotify startet die Beta seiner neuen Kids-App für iOS und Android in Deutschland. Das bietet Spotify Kids.

Vergrößern Spotify Kids ist ab sofort auch in Deutschland verfügbar. © Spotify

Nach der Ankündigung von Spotify Kids im vergangenen Herbst, kommt die Streaming-Anwendung speziell für Kinder nun auch nach Deutschland. In dieser Woche geht Spotify Kids für iOS und Android hierzulande in die Beta-Phase.

Spotify Kids ist ein Zusatz-Angebot für Nutzer von Spotify Premium Family. Die App richtet sich an Kinder von drei bis zwölf Jahren und will mit einer intuitive Bedienung sowie kindgerechten Inhalten punkten. Zum Deutschland-Start stehen bei Spotify Kids rund 170 Playlisten und etwa 30.000 Songs bereit. Die Hälfte dieser Inhalte ist deutschsprachig und wurde von einer Redaktion auf ihre Kinder- und Familientauglichkeit geprüft. Neben Pop-Musik mit jugendfreien Texten finden sich bei Spotify Kids auch Soundtracks zu beliebten Kinderfilmen sowie Hörspiele. Wie in der Spotify-App für Erwachsene können die Nutzer von Spotify Kids die App selbständig durchsuchen, ihre Lieblingsinhalte in Favoriten-Listen hinterlegen, auf fertige Playlisten zugreifen und speziellen Empfehlungen folgen.

Eltern haben bei Spotify Kids zudem unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten. So können sie unterschiedliche Altersfilter festlegen und den Streaming-Verlauf der Kinder einsehen. Anstößige Musik und Hörspiele können zudem auf Wunsch blockiert werden.