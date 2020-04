Spotify: Jetzt mit kuratierten Podcast-Wiedergabelisten

Denise Bergert

Von Spotify-Redakteuren werden ab sofort kuratierte Wiedergabelisten mit den besten Podcasts zusammengestellt.

Vergrößern Spotify will mit kuratierten Wiedergabelisten auf Podcasts aufmerksam machen. © Spotify

Spotify hat in dieser Woche über seinen Blog ein neues Feature vorgestellt. Angelehnt an die kuratierten Musik-Playlisten, bietet der Audio-Streaming-Dienst ab sofort auch kuratierte Wiedergabelisten für Podcasts an. Die neue Funktion ist ab sofort in Deutschland, den USA, Mexiko, Brasilien, Schweden und Großbritannien verfügbar.

In Deutschland werden zum Start die drei Playlisten „Podcast-Tipps der Woche“, „Wissenswertes und Informatives“ und die True-Crime-Wiedergabeliste „Menschliche Abgründe“ verfügbar sein. In „Wissenswertes & Informatives“ werden etwa Beiträge von SWR oder Quarks aufgeführt. In den anderen fünf Ländern stehen mit jeweils lokalen Inhalten die Playlisten „Best Podcasts of the Week“, „Brain Snacks“ und „Crime Scene“ zur Auswahl. Folgende, nach thematischen Schwerpunkten sortierte Wiedergabelisten sind über Spotify ab sofort ebenfalls abrufbar: