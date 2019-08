Sportbund-Gutachten: E-Sport ist kein Sport

Esport hat in den letzten Jahren auch in Deutschland extrem an Bedeutung gewonnen. Meisterschaften wie die ESL One füllen locker ganze Stadien - und es winken Preisgelder in Millionenhöhe. Insbesondere die Titel CS:GO, League of Legends, Dota 2, Overwatch, Rocket League und Call of Duty sind stark im E-Sport. In diesem Video erfahren Sie, wie Esport-Turniere ablaufen, wie die Profis trainieren und welches die wichtigsten Spiele sind.



► Inhalt:



00:17: Status des Esport in Deutschland am Beispiel der ESL One (CS:GO)

01:17: Gründe für die wachsende Bedeutung von Esports

05:35: Die wahnsinnigen Preisgelder bei Esports-Turnieren

06:49: Die Geschichte des Esports

08:49: E-Sport und die Parallelen zum Fußball und zu anderen traditionellen Sportarten

11:07: Die aktuell wichtigsten Esports-Titel: CS:GO, Overwatch, LoL, Rocket League

12:20: Esports-Entwicklung von Fortnite und Apex: Legends

13:49: Wie geldgetrieben ist der E-Sport?

14:55: Was verdient man als E-Sport-Profi?

16:55: Wie werde ich E-Sport-Profi?

18:33: Verschiedene Esports-Titel für unterschiedliche Zielgruppen

19:55: Wie trainieren E-Sport-Profis?

20:56: Was essen E-Sport-Profis?

22:16: E-Sports und der psychische Druck

22:57: Die Zukunft des E-Sport



-------- Thumbnail: adamziaja.com / Shutterstock.com