Spiele-Schnäppchen: Januar-Angebote im Playstation Store

Michael Söldner

Im bis Mitte Januar laufenden Sale im Playstation Store lassen sich beim Spielekauf für PS4 bis zu 80 Prozent sparen.

Vergrößern Die Januar-Angebote im Playstation Store umfassten auch einige Neuerscheinungen. © playstation.com

Mit den Januar-Angeboten im Playstation Store will Sony PS4-Spielern die Möglichkeit geben, sich über die Feiertage mit aktuellen und betagten Blockbustern einzudecken. Teilweise lassen sich 70 Prozent sparen. Die Rabatte gelten meist bis zum 18. Januar 2020, andere Spiele sind hingegen nur bis zum 7. Januar günstiger. Wer beispielsweise FIFA 20 verpasst hat, zahlt aktuell nur 34,99 Euro. Das erst kürzlich erschienene Rennspiel Need for Speed Heat wird für 44,99 Euro 35 Prozent günstiger angeboten. Das ebenfalls brandneue Star Wars Jedi: Fallen Order ist in der Standard-Version mit 49,99 Euro immerhin 28 Prozent günstiger. Ähnlich verhält es sich bei Death Stranding, welches für 49,99 Euro statt 70 Euro angeboten wird.

Preiswertere Games sind in den Januar-Angeboten aber ebenfalls zu finden: So kostet der erstklassige Multiplayer-Shooter Rainbow Six Siege in der Deluxe Edition beispielsweise nur 8,99 Euro. Das bockschwere Dark Souls 3 ist 80 Prozent günstiger und kostet nur noch 9,99 Euro. Das grafisch opulente God of War wird hingegen für 14,99 Euro angeboten. Fans von Die Sims können den vierten Teil der Reihe für 9,99 Euro statt 39,99 Euro erstehen. Auch die Erweiterungen sind gerade günstiger zu haben. Für VR-Spieler umfasst der Sale leider nur Superhot VR für 15,99 statt 24,99 Euro sowie Blood & Truth für 19,99 Euro statt 39,99 Euro.

Januar-Angebote im Playstation Store anschauen