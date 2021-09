Spektakulär: Perseverance auf dem Mars in 3D erkunden

Hans-Christian Dirscherl

Sie erleben den Mars-Rover Perseverance auf dem Mars in 3D und verfolgen den Weg des Rovers und seines Hubschraubers. Mit zwei neuen interaktiven Webseiten des NASA. Ausprobieren!

Vergrößern Eine 3D-Ansicht von Perseverance auf dem Mars. © NASA/JPL-Caltech

Der Mars ist dank der NASA-Mars-Rover Curiosity und vor allem Perseverance und dessen autonomen Mini-Hubschrauber Ingenuity in aller Munde. Die NASA hat jetzt zwei absolut sehenswerte interaktive Webseiten veröffentlicht, mit denen Sie die Marsoberfläche wie durch die Kameras von Perseverance und Ingenuity sehen können. Hinzu kommen Aufnahmen von der HiRISE-Kamera des um den Mars fliegenden Mars Reconnaissance Orbiter. Sie erkunden also virtuell den Jezero Krater und stehen sozusagen neben dem Rover.

3D-Ansicht des Rovers auf der Marsoberfläche

Die eine der beiden interaktiven Webseiten heißt Explore with Perseverance. Hier sehen Sie den Rover vor sich und können die Ansicht mit der linken Maustaste drehen sowie mit der rechten Maustaste die Karte verschieben. So gewinnen Sie einen größeren Überblick über die aktuelle Position von Perseverance und sehen zum Beispiel seine Fahrspuren im Marsstaub.

Vergrößern Explore with Perseverance © NASA/JPL-Caltech

Sie können über diese Seite zudem viele der bisherigen Roverstationen aufrufen und erkunden. Also zum Beispiel auch die Standorte der Helikopterflüge. Faszinierend ist die Fotoauswahl am linken Bildschirmrand, die Sie anklicken können. Klicken und zoomen Sie sich einfach mal durch die vielen Bilder. Über das „x“ im rechten oberen Eck des Hauptbildes in der Mitte kommen Sie wieder zur aktuellen Ansicht des Rovers zurück. Die NASA will diese Seite fortlaufend um neue Aufnahmen erweitern.

Standort und Weg von Rover und Hubschrauber

Vergrößern Where es Perseverance? © NASA/JPL-Caltech

Die andere der beiden neuen Seiten heißt Where is Perseverance? Hier sehen Sie auf einem Blick, wo sich der Rover und der Hubschrauber gerade befinden. Doch nicht nur das: Sie sehen den gesamten Verlauf der bisherigen Route, die Perservance und sein Hubschrauber zurückgelegt haben. Ab der Landungsstelle. Übersichtlicher geht es nicht mehr.

Denn seien wir einmal ehrlich: Wer sich nicht regelmäßig mit der Marsexpedition beschäftigt, verliert schnell den Überblick über die Position der einzelnen Objekte. Die NASA aktualisiert diese Seite nach jeder neuen Fahrt und nach jedem neuen Flug. Mit dieser Seite behalten Sie aber immer den Überblick, Am besten bookmarken!

