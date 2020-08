Speicherwoche: SSDs zu Top-Preisen + weitere Mega-Angebote

René Resch

Bei Media Markt läuft aktuell die Speicherwoche-Aktion mit Schnäppchen zu SSDs, HDDs, Speicherkarten, USB-Sticks und mehr.

Vergrößern Speicherwoche bei Media Markt: SSDs zu Hammer-Preisen + weitere Mega-Angebote © Mediamarkt

Bei Media Markt läuft aktuell wieder die beliebte Speicherwoche-Aktion mit vielen Angeboten zu SSDs, HDDs, portable Festplatten, USB-Sticks und Speicherkarten. Hier der Top-Deal der Aktion:



Sandisk SSD Plus

1 TB, SSD, 2,5 Zoll, intern

nach Direktabzug für 85,51 statt 149 Euro

Die Sandisk SSD Plus mit 1 TB Speicherplatz bekommen Sie aktuell zum absoluten Deal-Preis von nur 85,51 Euro. Das es sich hierbei um einen Spottpreis handelt, verrät auch der Blick in unseren PC-WELT-Preisvergleich. Die nächstgünstigeren Anbieter aus dem Preisvergleich verlangen immer noch Preise ab 96,51 Euro - günstiger erhalten Sie die SSD momentan also nirgends.



Weiter Deals zu Top-Preisen

Die Speicherwoche bei Media Markt läuft noch bis zum 17. August 2020 um 9 Uhr früh. Weiterhin gibt es täglich von 18 Uhr bis 9 Uhr früh zusätzliche kurzfristige weitere besondere Schnäppchen. Die Produkte werden ab einem Bestellwert von 59 Euro versandkostenfrei geliefert. Die weitern Deals der Aktionen haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Reguläre Aktions-Angebote bis zum 17.8.2020 (9 Uhr)

SSDs

Crucial MX500

1 TB, SSD, Interner Speicher, 2,5 Zoll, intern

für 96,51 statt 126,13 Euro

M.2-SSDs

Crucial P1

1 TB, SSD, intern

nach Direktabzug für 96,25 statt 106,25 Euro



Portable SSDs

Sandisk Extreme Portable

SSD,1 TB, 2,5 Zoll, extern, Grau/Rot

für 135,50 statt 199,99 Euro

Portable HDDs

WD Elements

1 TB HDD, 2,5 Zoll, extern, Schwarz

für 47,77 statt 59,99 Euro

WD Elements

2 TB HDD, 2,5 Zoll, extern, Schwarz

für 64,34 statt 84,99 Euro

WD My Passport for Mac

2 TB HDD, 2,5 Zoll, extern, Blau

für 67,26 statt 84,99 Euro



WD Elements

4 TB HDD, 2,5 Zoll, extern, Schwarz

für 85,78 statt 111,99 Euro

Desktop-HDDs

Seagate Backup Plus HUB Desktop

6 TB HDD, 3,5 Zoll, extern, Schwarz

für 106,25 statt 159,99 Euro

Seagate Backup Plus HUB Desktop

8 TB HDD, 3,5 Zoll, extern, Schwarz

für 127,70 statt 179,99 Euro

Speicherkarten

Sandisk Ultra

Micro-SDXC Speicherkarte, 128 GB, 80 MB/s

für 13,65 statt 19,49 Euro

USB-Sticks

Sandisk Cruzer Blade 3er-Pack

USB-Sticks, Violett, Pink, Grün, 32 GB

für 11,70 statt 15,59 Euro

Sandisk Cruzer Ultra

USB-Stick, Schwarz, 128 GB

für 14,62 statt 28,99 Euro

Sandisk Cruzer Ultra

USB-Stick, Schwarz, 256 GB

für 28,27 statt 39,99 Euro

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.