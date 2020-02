Speicher-Knallertage: SSDs, Speicherkarten und mehr bei Saturn im Angebot

René Resch

Noch bis zum 2. März laufen bei Saturn die Speicher-Knallertage mit Deal-Preisen zu SSDs, externe Festplatten, Speicherkarten und USB-Sticks.

Vergrößern Speicher-Knallertage: SSDs, Speicherkarten und mehr im Angebot © Saturn

Vom 24. Februar bis zum 2. März 2020 gibt es beim Elektrofachhändler Saturn eine Wochenaktion mit Angeboten zu Speicherprodukten wie SSDs, Festplatten, Speicherkarten und USB-Sticks. Dabei lohnt es täglich die Aktionsseite zu besuchen, denn es wird stetig neue Schnäppchenangebote geben. Die Highlights der heutigen Angebote haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Speicher-Angebote vom 24. Februar 2020

SSDs

Im PC-WELT-Preisvergleich zeigt sich das Saturn mit 99 Euro hier tatsächlich den günstigsten Preis für die SSD bietet, der nächstgünstigere Anbieter verlangt 103,95 Euro.

Sandisk SDSSDA-1T00-G26 SSD Plus

1 TB SSD, 2.5 Zoll, intern

für 99 statt 149 Euro

Vergrößern Sandisk SSD Plus, 1 TB © Saturn

Die Sandisk SSD Plus mit 1 TB Speicherplatz liefert eine sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 535 MB/s bzw. bis zu 450 MB/s.



Externe SSDs

Auch hier bietet Saturn, laut dem Preisvergleich, mit 88 Euro den günstigsten Preis, zumindest für die Farben Rot (Preisvergleich: 97,99 Euro) und Roségold (Preisvergleich: 98 Euro). In der Farbe Blau ist ein anderer Anbieter mit einem Preis von 86,80 Euro minimal günstiger.

Samsung Portable SSD T5

500 GB, 2.5 Zoll, Festplatte

für 88 statt 115,95 Euro in Blau - Rot - Roségold

Vergrößern Samsung Portable SSD T5, 500 GB © Saturn

Die externe T5-SSD von Samsung erlaubt eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 540 MB/s sowie eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 520 MB/s. Die externe SSD kommt in einer kompakten Bauweise, ausgestattet mit USB-Typ-C-Anschluss und zwei mitgelieferten USB-Kabeln: Typ-C auf C sowie Typ-C auf A, so wird die Verbindung zu PCs, Macs, Smartphones, Smart-TVs und Spielekonsolen ermöglicht.

Externe Festplatten

WD Elements

2 TB HDD, 2.5 Zoll, extern

für 66 statt 85 Euro



WD Elements

5 TB HDD, 2.5 Zoll, extern

für 99 statt 115,99 Euro

WD Elements Desktop

8 TB, 3.5 Zoll, Festplatte, Schwarz

für 134 statt 199 Euro

Speicherkarten

Sandisk Extreme Micro-SDXC Speicherkarte

64 GB, 160 MB/s, UHS Class 3, Video Speed Class 30

für 11 statt 33,99 Euro

USB-Speichermedien

Sandisk Ultra Fit

128 GB, USB Stick, USB 3.1

für 16 statt 21,99 Euro

Sandisk Ultra Fit

256 GB, USB Stick, USB 3.1

für 29 statt 42,99 Euro

