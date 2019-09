Specs zu One Plus 7T und 7T Pro geleaked

Michael Söldner

Die beiden neuen Smartphones von OnePlus werden voraussichtlich in zwei Größen erhältlich sein.

Vergrößern Das OnePlus 7T wird in zwei Größen angeboten.

Nach ersten Renderfotos des OnePlus 7T wurden nun auf Twitter die angeblichen Spezifikationen des Smartphones geleakt. Auch wenn diese Informationen noch nicht bestätigt wurden, erscheinen sie auf den ersten Blick plausibel. Dem Leak zufolge sollen das OnePlus 7T und die Pro-Version des Smartphones am 26. September in den Handel kommen. Angetrieben wird das OnePlus 7T voraussichtlich von einem Snapdragon 855+ von Qualcomm, dem 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Der 6,55 Zoll große AMOLED-Bildschirm hat zwar eine Aussparung für die Kamera an der Oberseite, diese fällt aber im Vergleich zum Vorgängermodell kleiner aus.

Als Speicherversionen bietet OnePlus 128 und 256 GB an. Der Akku des StanSpecs zu One Plus 7T und 7T Pro geleakeddardmodells fasst 3.800 mAh, in der Pro-Version soll ein Akku mit 4.080 mAh verbaut sein. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Modelle nur geringfügig bei der Hardware. Nur der Bildschirm der Pro-Version ist mit 6,67 Zoll etwas größer. Auf der Rückseite des OnePlus 7T sollen drei Kameralinsen mit 48, 16 und 12 Megapixel verbaut sein. Die Selfie-Kamera behält voraussichtlich ihre Auflösung von 16 Megapixel. OnePlus will das 7T in den Farben Frosted Silver und Haze Blue anbieten. Einen Kopfhöreranschluss bieten beide Smartphones wohl nicht. Auch über die Preise liegen noch keine Informationen vor.

