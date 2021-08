Spannender Fantasy-Roman "Das Herz des Adlers" (Buch-Tipp)

Jérémie Kaiser

"Das Herz des Adlers" ist eine spannende Fantasy-Trilogie von unserem HELLMUT-Autor J.S. Kaiser. Die Bücher handeln von Quents schwierigem Weg vom normalen Jungen zum König einer ihm unbekannten Welt.

Anzeige Vergrößern Die drei Cover von "Das Herz des Adlers" © Amazon.de

Kostenlos mit Kindle Unlimited

Der Fantasy-Roman "Das Herz des Adlers" von unserem HELLMUT -Autor Jérémie Kaiser (Teil 1 "Der Aufbruch des Prinzen" 2014 auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt) ist in drei Bänden und ab sofort in einer überarbeiteten Neuauflage erhältlich. Eine Leseempfehlung.



Das Herz des Adlers (Teil 1): Der Aufbruch des Prinzen

Sie können den Roman kostenlos mit Kindle Unlimited (3,99 Euro als eBook) oder als Taschenbuch (9,99 Euro) bei Amazon lesen.

Beschreibung:

Quent glaubt, er sei ein ganz normaler Junge. Zumindest bis er von einem alten Mann an seinem sechzehnten Geburtstag erfährt, dass die Welt, in der er lebt, nicht die seine ist. So lässt er alles hinter sich, um sich in ein Abenteuer zu verwickeln, das seine Vorstellungen weitaus übersteigt. Mit seinen Adoptiveltern und dem alten Mann, macht er sich auf den Weg in eine unbekannte Welt, um dort seinen Zwillingsbruder zu suchen, Verbündete zu finden und sich dem mächtigen Halbgott Faro zu stellen. Doch er wird schnell merken, dass seine Kräfte hierfür nicht ausreichen.

Das Herz des Adlers (Teil 2): Das Vermächtnis des Zauberers

Sie können den Roman kostenlos mit Kindle Unlimited (3,99 Euro als eBook) oder als Taschenbuch (9,99 Euro) bei Amazon lesen.

Beschreibung:

Quents Zwillingsbruder Selas gerät beim Kampf gegen den mächtigen Magier Faro in dessen Fänge. Böses ahnend, aber nicht weniger entschlossen, macht sich Quent auf, begleitet von seinen treuen Gefährten, Selas zu retten. Auf seiner Reise über Land und Meer muss der junge Prinz nicht nur viele Abenteuer bestehen, sondern hat auch eine andere Herausforderung zu meistern: Das Erwachsenwerden. Damit sich das Vermächtnis des Zauberers erfüllt, muss sich Quent am Ende seiner schwersten Aufgabe stellen: dem Kampf gegen seinen eigenen Bruder.

Das Herz des Adlers (Teil 3): Der Schrei des Phönix

Sie können den Roman kostenlos mit Kindle Unlimited (3,99 Euro als eBook) oder als Taschenbuch (11,99 Euro) bei Amazon lesen.

Beschreibung:



Quent, tief getroffen von dem Verlust seines Zwillingsbruders Selas und seiner geliebten Sophie, kehrt nach Pentra zurück, das mehr denn je von Hekate und Faro bedroht wird. Denn die Schwarze Hexe und der dunkle Magier planen, eine Zerstörung und Tod bringende Legende wieder zum Leben zu erwecken. Angesichts der ausweglos erscheinenden Situation droht die Allianz der Verbündeten zu brechen. Quents letzte Chance ist es, die Wilden für seine Seite zu gewinnen. Wird ihm dies gelingen?

Gratis-Leseprobe: Mango - Die kleine rose Raupe (Kinderbuch)