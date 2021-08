Spannende Chromebook-Deals bei Saturn

René Resch

Beim Elektrofachhändler Saturn erhalten eine breite Palette an verschiedenen Chromebooks - teils zu spannenden Dealpreisen.

Anzeige Vergrößern Chromebooks-Deals zu Top-Preisen bei Saturn © Saturn

Chromebooks, die mit dem Betriebssystem Chrome OS von Google betrieben werden, haben den Ruf, einfach, schnell und sicher zu sein. Das liegt hauptsächlich daran, dass das Google-Betriebssystem Chrome OS deutlich schlanker als etwa andere bekannte Betriebssysteme ist. Ein umständlicher Einrichtungsprozess gehört beispielsweise mit Chrome OS der Vergangenheit an - Sie melden sich ganz bequem mit Ihrem Google-Konto an und nutzen dann alle beliebten Google-Apps, die Sie schon von Ihrem Smartphone her kennen. Auch eine Zurücksetzung in den Werkszustand ist mit Chrome OS ein Kinderspiel.

Aktuell erhalten Sie 3 Monate lang "Youtube Premium" zu Ihrem neuem Chromebook für 3 Monate kostenlos dazu.



Chromebooks sind kinderleicht in der Anwendung

Dabei sind die Geräte sehr intuitiv in der Bedienung, jeder der mit einem Smartphone zurechtkommt, wird durch die App-basierte Benutzeroberfläche auch mit einem Chromebook klarkommen. Einschränkungen gibt es nicht, Sie können etwa mit der Netflix-App bequem Serien & Filme ansehen, diese können Sie sogar downloaden und offline zu einem späteren Zeitpunkt sehen. Und auch Social-Media-Anwendungen wie Instagram oder dutzende Mobile-Games können verwendet werden - der Google Play Store bietet tausende Apps. Und das beste dabei: der Akku bringt Sie dabei sicher durch den Tag - die Akkus der sparsamen Chromebooks halten bis zu 12 Stunden am Tag.

Die Chromebooks sind zudem recht sicher. Durch die integrierte "Sandbox-Technologie" wird jeder Tab im Browser voneinander getrennt, so kann sich etwa Malware nicht weiter verbreiten. Durch die Verwendung von Google Drive werden alle Daten automatisch gesichert. Bilder, Texte, etc. gehen also nie verloren, da alle 6 Sekunden alles in die Cloud gespeichert wird. Eine Aktualisierung des Betriebssystems erfolgt alle 4 - 6 Wochen, so bleiben die Chromebooks auch noch nach Jahren pfeilschnell wie am ersten Tag. Weiteres Plus: Chrome OS nervt nicht mit anstehenden Updates oder zwingt Sie zum Neustart - alles passiert automatisch im Hintergrund.

Chromebook-Angebote bei Saturn

Der Elektronikhändler Saturn bietet eine breite Palette an Chromebooks aus verschiedensten Preissegmenten an - hier ist für jeden etwas dabei. Darunter sind natürlich auch Geräte zu tollen Angebotspreisen. Einige Highlights der besten Chromebook-Deals aus dem Saturn-Portfolio haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Asus Chromebook C423 © Asus Asus Chromebook C423 (C423NA-EB0243), Plus-Chromebook mit 14-Zoll-Display, Intel-Pentium-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, Intel HD Grafik 500. Ersparnis bei Saturn: 25 Prozent. Deal-Preis: 299 statt 399 Euro

Lenovo IdeaPad Duet © Lenovo Lenovo IdeaPad Duet Convertible-Chromebook mit 10,1-Zoll-Display Touchscreen, "MediaTek Helio P Series"-Prozessor, 4 GB RAM, 128 GB eMMC, ARM G72 MP3. Ersparnis bei Saturn: 19 Prozent. Deal-Preis: 319,99 statt 399 Euro

Acer Chromebook 514 © Acer Acer Chromebook 514 (CB514-1HT-P3GK), Plus-Chromebook mit 14-Zoll-Display Touchscreen, Intel-Pentium-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, Intel HD Graphics 505. Ersparnis bei Saturn: 33 Prozent. Deal-Preis: 329,99 statt 499 Euro

Acer Chromebook 15 © Acer Acer Chromebook 15 (CB315-3HT-C47Q), Chromebook mit 15,6-Zoll-Display, Touchscreen, Intel-Celeron-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, Intel UHD-Grafik 600. Ersparnis bei Saturn: 10 Prozent. Deal-Preis: 339,99 statt 379 Euro

Acer Chromebook Spin 514 © Acer Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H-R9PJ), Notebook mit 14-Zoll-Display, Touchscreen, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, AMD-Radeon-Grafik. Ersparnis bei Saturn: 16 Prozent. Deal-Preis: 399,99 statt 479 Euro

Weitere Chromebooks bei Saturn

Asus Chromebook C523NA-EJ0123 © Asus Asus Chromebook C523NA-EJ0123, Notebook mit 15,6-Zoll-Display, Intel-Celeron-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, Intel HD Graphics 500. Saturn-Preis: 359 Euro



Lenovo IdeaPad Flex 3i © Lenovo Lenovo IdeaPad Flex 3i, Convertible-Chromebook mit 11,6-Zoll-Display, Touchscreen, Intel-Celeron-Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB eMMC, Intel UHD Grafik 600. Saturn-Preis: 375,99 Euro



HP Chromebook 14b-na0350ng © HP HP Chromebook 14b-na0350ng, Premium-Chromebook mit 14-Zoll-Display, Ryzen-5-Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Radeon-Grafikeinheit. Saturn-Preis: 599 Euro



Das war natürlich nur ein kleiner Teil des Chromebook-Portfolios von Saturn. Weitere spannende Chromebooks sowie Angebote finden Sie auf der speziellen Chromebook-Angebotsseite des Elektronikhändlers.