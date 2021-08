René Resch

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX übernimmt das Kleinsatelliten-Netzwerk Swarm Technologies - die Übernahme ist ein Novum für Elon Musks Unternehmen.

SpaceX übernimmt Kleinsatelliten-Startup Swarm Technologies

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX wird das Satelliten-Startup Swarm Technologies übernehmen, das geht aus einem Antrag an die US-Regulierungsbehörde FCC (Federal Communications Commission) vom 6. August hervor wie das Techportal The Verge berichtet.



Damit übernimmt Elon Musks Unternehmen das Swarm-Netzwerk aus 120 Kleinsatelliten und dessen rund 30 Mitarbeiter. Der abgeschlossene Deal ist für SpaceX bisher einmalig, da das Unternehmen seine Raketen- und Satellitenhardware normalerweise selbst herstellt oder an Subunternehmer vergibt.

Swarm: Netzwerk aus 120 Kleinsatelliten

Das 2016 gegründete Unternehmen Swarm bietet Datendienste mit extrem niedriger Bandbreite an, indem es seine winzigen Satelliten nutzt, die mit kleineren Verbraucherantennen, den sogenannten "Tiles", kommunizieren. Von den 150 geplanten Satelliten befinden sich bereits 120 in der Umlaufbahn, und die Tiles können als Chips z.B. in die Platine eines Geräts eingebaut werden. Mit eingebautem GPS können Geräte mit installierten Kacheln geortet werden, Sensordaten weiterleiten oder alles tun, was der Kunde programmiert, indem er winzige Bandbreiten-Pings an das globale Satellitennetzwerk von Swarm ab 5 Dollar pro Monat sendet.

"Die Übernahme wird die Fähigkeit der beiden Unternehmen stärken, innovative Satellitendienste anzubieten, die unversorgte und unterversorgte Teile der Welt erreichen", schreibt Swarm in dem FCC-Antrag. "SpaceX wird in ähnlicher Weise vom Zugang zum geistigen Eigentum und der Expertise des Swarm-Teams profitieren, sowie von der Aufnahme dieses einfallsreichen und effektiven Teams in SpaceX".



