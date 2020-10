Soul: Neuer Pixar-Film überspringt Kinostart und kommt direkt zu Disney+

Denise Bergert

Disney integriert den neuen Pixar-Animationsfilm "Soul" im Dezember 2020 direkt in sein Disney+-Abo.

Vergrößern "Soul" kommt im Dezember zu Disney+. © Disney / Pixar

Eigentlich sollte der neue Pixar-Film "Soul" Ende des Jahres in die Kinos kommen. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie hat Disney nun jedoch beschlossen, den Kinostart von "Soul" auszulassen . Stattdessen kommt der Animationsfilm am 25. Dezember 2020 direkt zum Streaming-Dienst Disney+. Im Gegensatz zum Blockbuster "Mulan", für den im Stream zusätzliche Leihkosten fällig wurden, wird "Soul" direkt ins Disney+-Abo integriert. Nutzer müssen also keine Zusatzkosten tragen, um "Soul" im heimischen Wohnzimmer anschauen zu können. "Soul" soll in allen Ländern im Stream verfügbar sein, in denen auch Disney+ angeboten wird. Für alle übrigen Regionen wird auch weiterhin ein Kinostart angepeilt.

"Soul" dreht sich um Joe Gardner, einen Musiklehrer an einer Mittelschule in New York. Gardners wahre Leidenschaft ist der Jazz, für den er jedoch keine Muse mehr findet. Durch einen Unfall wird seine Seele von seinem Körper getrennt. Fortan muss Gardner als Lehrer die Seelen von Menschen ausbilden, die für die Wiedergeburt vorbereitet werden. Die Hauptrollen in "Soul" übernehmen Jamie Foxx ("Django Unchained") als Joe Gardner und Tina Fey ("30 Rock") als seine Begleiterin 22.