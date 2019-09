René Resch

Sony ist Teil der von der UN ins Leben gerufenen Initiative "Playing for the Planet". Die Playstation 5 soll daher deutlich umweltfreundlicher werden.

Vergrößern Sonys Playstation 5 soll umweltfreundlicher werden © United Nations Environment

Die kommende Sony-Konsole Playstation 5 soll sehr viel effizienter arbeiten als noch der Vorgänger Playstation 4. Trotz einer deutlich stärkeren Leistung soll der Energieverbrauch dabei nicht zunehmen, sondern das Gerät soll deutlich weniger Energie benötigen.

Jim Ryan, Chef der Gaming-Sparte bei Sony, schrieb dazu im offiziellen Playstation-Blog, dass er und viele weitere Vertreter sich zu der „Playing for the Planet“ -Brancheninitiative zusammengefunden hätten, um die Spielebranche umweltfreundlicher zu gestalten. Die Initiative wurde zusammen mit dem UN-Umweltausschuss ins Leben gerufen.

So gab es wohl bereits bei der aktuellen Playstation 4 diverse Anstrengungen, um den Verbrauch gering zu halten. Mit der nächsten Generation soll allerdings noch weit weniger Energie verbraucht werden.

Zur "Playing for the Planet"-Initiative



Kleine Änderungen erzielen große Wirkung

Spieler sollen ihr System dabei sogar anpassen und Energie-Sparmaßnahmen hinzuschalten können: „Ich freue mich sehr, ankündigen zu können, dass die Playstation-Konsole der nächsten Generation die Möglichkeit bieten wird, das Gameplay mit einem viel geringeren Stromverbrauch als die PS4 einzustellen. Wenn nur eine Million Nutzer diese Funktion aktivieren, würde dies eine Einsparung bedeuten, die dem durchschnittlichen Stromverbrauch von 1000 US-Haushalten entspricht.“

Und auch in Sonys Rechenzentren soll Energie gespart werden: „Aus operativer Sicht werden wir eine CO2-Bilanz der Gaming-Services vornehmen und über die Energieeffizienz-Maßnahmen berichten, die wir in unseren Rechenzentren vornehmen. Wir sind bestrebt, die Verbraucher über die Einrichtung und Nutzung energieeffizienter Konsolen zu informieren“ schrieb Ryan dazu in Sonys Playstation-Blog.

