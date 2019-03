Sony zahlt 5 Euro in PSN-Guthaben, wenn Sie sich beim Newsletter anmelden

René Resch

Sony verteilt aktuell 5-Euro-PSN-Guthaben-Codes. Für den feinen Zug möchte Sony aber Ihre Daten, um Ihnen Werbung zu schicken.

Vergrößern Ihre Daten sind Sony 5 Euro in PSN-Guthaben wert © Sony

Sony verschenkt aktuell fünf Euro Guthaben für das eigene PSN-Konto. Verschenken ist dabei vielleicht nicht ganz korrekt, denn für das PSN-Guthaben will Sony Ihre Daten, um Ihnen im Anschluss personalisierte Informationen und Angebote per Email zukommen zu lassen. Das Einverständnis wird dabei ausdrücklich als vertragliche Gegenleistung für das gewährte PSN-Guthaben vereinbart, Sie müssen also Ihre Email-Adresse verwenden, auf der Ihr PSN-Konto registriert ist. Das Einverständnis kann im Nachhinein jedoch wiederrufen werden.

Sony bewirbt die ganze Aktion folgendermassen: "Schnapp dir 5€ Guthaben! Erhalte 5€ Guthaben für dein PSN-Konto für das Abonnieren unserer Marketing-Emails."



5 Euro PSN-Guthaben abstauben

Beachten Sie: Nach Absendung Ihrer Daten kann es bis zu drei Tage dauern, bis Sie das Guthaben per Email erhalten.



