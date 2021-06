Sony will PS5-Produktion deutlich steigern

Michael Söldner

Die Playstation 5 ist schwer zu bekommen. Sony will hier mit einer Produktionssteigerung entgegenwirken.

Vergrößern Noch immer ist die Playstation 5 schwer zu bekommen. © playstation.com

Wer seit der Veröffentlichung im November 2020 eine Playstation 5 kaufen möchte, sieht sich bis heute mit ausverkauften Shop-Angeboten konfrontiert. Die PS5 ist meist nur für wenige Minuten zu bekommen. Noch in diesem Jahr will Sony diese Entwicklung stoppen. Im Sommer und Herbst soll die Produktion der Playstation 5 deutlich gesteigert werden. Dazu will Sony knappe Halbleiter-Chips auf alternativen Wegen organisieren. Ein für 2022 geplantes Redesign soll zudem dafür sorgen, dass besonders knappe Bauteile nicht mehr benötigt werden. Durch diese Maßnahmen will der Hersteller gleich zwei Rekorde brechen : Sony will dieses Jahr zum erfolgreichsten zweiten Jahr aller Playstation-Konsolen machen. Noch wird dieser Platz von der PS4 mit 14,8 Millionen Einheiten besetzt. Danach folgt die PS3 mit 9,6 Millionen Einheiten. Die PS2 brachte es in ihrem zweiten Jahr auf 7,7 Millionen Einheiten und die erste Playstation wirkt abgeschlagen auf dem letzten Platz mit 3,3 Millionen Einheiten.

Für das darauffolgende Fiskaljahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 will Sony zudem einen weiteren Rekord brechen: Die PS5 soll das erfolgreichste Jahr aller Sony-Konsolen feiern. Noch gebührt dieser Rekord der Playstation 1 mit 22,6 Millionen Einheiten. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Sony allerdings eine ausreichende Versorgung garantieren. Noch immer können nicht alle Interessenten eine PS5 kaufen. Bleibt zu hoffen, dass Sony dies durch eine gesteigerte Fertigung sowie Änderungen am Design in naher Zukunft ändern kann. Von einer sinkenden Nachfrage geht indes auch Sony nicht aus.

Sony: PS5-Engpässe könnten bis 2022 anhalten