Sony veröffentlicht System-Update für PS4 und PS5

Michael Söldner

Sony hat den beiden Konsolen Playstation 4 und Playstation 5 ein System-Update mit neuen Funktionen spendiert.

Vergrößern Sony hat der PS4 und PS5 ein neues System-Update spendiert. © playstation.com

Mit neuen System-Versionen sorgt Sony in regelmäßigen Abständen für neue Features auf der Playstation 5. Auch die betagte Playstation 4 wird noch mit Updates bedacht. Aktuell liefert der Hersteller die Updates 22.01-05.00 für PS5 und Version 9.5 für PS4 aus. In einer vorangegangenen Beta konnten Spieler einige der neuen Funktionen bereits ausgiebig testen.

Multitasking und Anleitungen

Im Fokus der Updates stehen Optimierungen der PS5-Benutzeroberfläche. Auch die Barrierefreiheit hat Sony im Blick, beispielsweise lässt sich Mono-Audio über Kopfhörer ausgeben. Darüber hinaus lassen sich Voreinstellungen für alle Spiele vornehmen. Wer will, kann Videos oder Apps während des Spielens auf dem Bildschirm fixieren oder seine Anzeige mit anderen Spielern teilen. Eine Anleitung dafür stellt Sony in Form von Profi-Karten direkt auf der Konsole zur Verfügung. Hier wird erklärt, wie Multitasking oder der Trophy-Tracker funktionieren.

Chats und Apps

Sprach-Chats lassen sich auf beiden Konsolen als „offen“ oder „geschlossen“ deklarieren. An geschlossenen Chats kann nur mit einer Einladung teilgenommen werden. An offenen Chats können sich hingegen alle Personen aus der eigenen Freundesliste beteiligen. Sony hat auf der PS4 zudem eine Funktion implementiert, mit der bestimmte Personen in einem Chat lauter oder leiser gestellt werden können. Dies war auf der PS5 schon vorher möglich. Im Rahmen des Updates wurde auch die Playstation-App einem Update unterzogen. Hier wurde die Benutzeroberfläche angepasst und ein Dark Mode integriert. Wer seine Spiele über die Remote-Play-App streamen möchte, findet ab sofort neue Sprachen in der Anwendung.

VRR lässt weiter auf sich warten

Die von Spielern lange herbeigesehnte Unterstützung für Variable Refresh Rate (VRR) hat es leider nicht in das Update für die Playstation 5 geschafft. Laut Sony soll die Funktion „in Kürze“ erscheinen. Damit können Nutzer mit einem Fernseher, der HDMI 2.1 unterstützt, eine variable Bildwiederholsequenz auf ihrem TV anzeigen. Fernseher und Konsole arbeiten in diesem Fall immer mit der bleichen Bildwiederholrate. Dadurch sollen Ruckler weniger auffallen, Screen-Tearing seltener auftreten und Spiele generell flüssiger laufen.



