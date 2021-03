Sony verfilmt Ghost of Tsushima

Denise Bergert

Sony will das Samurai-Epos "Ghost of Tsushima" auf die große Leinwand bringen. Der Konzern konnte John-Wick-Regisseur Chad Stahelski für das Projekt gewinnen.

Vergrößern "Ghost of Tsushima" wird verfilmt. © Sony / Sucker Punch

Sony Pictures und PlayStation Productions arbeiten an einer Film-Adaption des Playstation-Spiels "Ghost of Tsushima". Als Regisseur konnte der Konzern Chad Stahelski für das Projekt gewinnen. Der ehemalige Kickboxer und Stuntman konnte sich bereits mit den Actionkrachern "John Wick" Kapitel 1 bis 3 in Hollywood einen Namen machen. Derzeit arbeitet er an der mittlerweile vierten "John Wick"-Episode. Eine aktuellen Bericht von Deadline zufolge wird Stahelski mit den beiden Produzenten Alex Young und Jason Spitz und ihrer Produktionsfirma 87Eleven Entertainment für "Ghost of Tsushima" zusammenarbeiten. Peter Kang von Spiele-Entwickler Sucker Punch wird als ausführender Produzent agieren.

Die Geschichte der "Ghosts of Tsushima" folgt der Story des Open-World-Spiels aus dem vergangenen Jahr. Die Zuschauer begleiten den Samurai Jin Sakai auf seiner abenteuerlichen Reise über die japanische Insel Tsushima, die von mongolischen Horden besetzt wird. Jin muss die verfeindeten Clans der Insel einen, um seine Heimat zu befreien. Wann genau "Ghost of Tsushima" auf die große Leinwand kommen wird, ist noch unklar. Details zur Besetzung sind ebenfalls noch nicht bekannt.