Sony und Discord beschließen Playstation-Pakt

Michael Söldner

Der Voicechat-Service von Discord soll laut Sony bald auch im Playstation Network zur Verfügung stehen.

Vergrößern Sony will Discord in das Playstation Network integrieren. © playstation.com

Die beliebte Kommunikationsplattform Discord konnte in den vergangenen Jahren viele Nutzer gewinnen und zählt speziell unter Spielern zu den Favoriten, um neue Mitspieler zu finden. Dies will sich Sony mit einer Partnerschaft zunutze machen: Der Dienst soll bis Anfang 2022 in das Playstation Network integriert werden. Dem geht eine finanzielle Beteiligung an Discord durch Sony voraus.

Eine mögliche Übernahme durch Microsoft oder Epic Games, wie in den letzten Wochen spekuliert wurde, wird es demnach wohl nicht mehr geben. Nach Angaben des Wall Street Journal soll Discord weiterhin unabhängig bleiben.

Discord zeichnet sich durch seine unkomplizierte Handhabung aus. Auf eigens eingerichteten Servern können Nutzer sich unterhalten, Spiele streamen oder neue Mitstreiter für anstehende Spiel-Sessions suchen.

Discord: Leistungsstarke VoIP-Anwendung für Gamer



Wie genau Sony den Dienst in das Playstation Network integrieren möchte, steht noch nicht fest. Nach Angaben von Jim Ryan, CEO und President von Sony Interactive Entertainment (SIE), hätten die Arbeiten daran schon begonnen. Ziel sei es, die Discord- und Playstation-Erfahrung auf Konsolen und Mobilgeräten Anfang 2022 näher zusammenzubringen. Gleichzeitig wolle man ermöglichen, dass Freunde, Gruppen und Communitys miteinander verzahnt werden. Dann können Nutzer mit der Messenger-App wohl ohne Einschränkungen mit Playstation-Nutzern auf PS4 und PS5 kommunizieren und auch den Voice-Chat von Discord auf der Playstation nutzen.

Ob die kürzliche Streichung der Playstation-Communitys schon mit dem Wechsel zu Discord in Verbindung steht, bleibt offen. Auch Crossplattform-Spiele wie „Fortnite“ könnten davon profitieren, wenn Nutzer auf PC und Playstation miteinander kommunizieren könnten. Inwieweit Discord auch weiterführende Kooperationen mit Microsoft (Xbox) oder Nintendo (Switch) abschließen kann und darf, ist nicht bekannt.

Speicher-Erweiterung für Playstation 5 ab Sommer