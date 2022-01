Sony stellt Playstation VR2 für Playstation 5 vor

Panagiotis Kolokythas

Sony hat nun offiziell das neue PS VR2 enthüllt und dabei auch gleich ein erstes exklusives Spiel dafür vorgestellt.

Vergrößern Die neuen PSVR 2 Sense-Controller verfügen über Analog-Sticks. © Sony

Sony startet ins neue Jahr mit der offiziellen Vorstellung des neuen VR-Systems für die Playstation 5. Keine Überraschung gibt es bei der Namensgebung: Die Hardware trägt den Namen Playstation VR2 und Playstation VR2 Sense-Controller . Damit verspricht Sony das VR-Gaming auf "ein ganz neues Level zu bringen", wie das Unternehmen in einem Blog-Beitrag am Mittwoch mitteilt. Dazu seien Headset und Controller mit neuester Technologie ausgestattet, durch die Spieler tiefer als bisher in Spielewelten eintauchen dürfen.

PSVR2 mit 4K HDR und coolen Verbesserungen

Zu den wichtigsten Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger gehört die Unterstützung für 4K HDR und das erweiterte 110-Grad-Sichtfeld. Dazu befinden sich im Headset zwei OLED-Displays mit einer Auflösung von je 2000 x 2040 Pixel pro Auge. Das neue System benötigt auch keine externe Kamera mehr: Im Headset sind Kameras integriert, durch die die Position und Blickrichtung des Spielers und die Position des PSVR2-Sense-Controllers getrackt werden können.

Vergrößern Playstation VR2 für Playstation 5 angekündigt © Sony

Im Headset befinden sich außerdem Motoren, durch die Vibrationen erzeugt werden, die das Spielerlebnis intensiveren. So soll der Spieler etwa den erhöhten Puls seiner Spielfigur spüren können oder den Schub eines Fahrzeugs beim Anfahren. "Die PS VR2 Sense-Technologie kombiniert Augen-Tracking, Headset-Feedback, 3D-Audio und den innovativen PS VR2 Sense-Controller, um den Spielern ein starkes Eintauchgefühl zu verschaffen", erklärt Sony hierzu.

Integriertes Augen-Tracking und weitere Besonderheiten

Interessant ist auch, dass PS VR2 ein integriertes Augen-Tracking besitzt, wodurch die Augenbewegungen des Spielers verfolgt wird, was ebenfalls zur Verbesserung des Spielerlebnisses genutzt werden kann. Dafür setzt Sony nämlich eine Technik ein, bei der die Grafik-Auflösung genau an der Stelle maximiert wird, worauf der Spieler gerade seinen Blick richtet.



Hinzu kommt dann schließlich auch mit dem PS VR2 Sense-Controller ein neues Steuerungsgerät mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern. Den Controller und dessen Aussehen hatte Sony bereits im März 2021 vorgestellt. Wie genau das Headset des Playstation VR2 aussehen wird und was der neue VR-Spaß genau kosten wird, verrät Sony noch nicht. Dafür aber das: Das neue VR-Headset ist nicht kabellos, kann aber immerhin mit einem Kabel direkt mit der Playstation-5-Spielekonsole verbunden werden.



Erstes exklusives Spiel für Playstation VR2: Horizon Call of the Mountain

Sony hat auch bereits ein erstes Spiel angekündigt, welches exklusiv für das neue Playstation VR2 erscheinen wird. Dabei handelt es sich um den Titel "Horizon Call of the Mountain", den Guerilla und Firesprite gemeinsam speziell für PS VR2 entwickeln. In diesem Teaser-Trailer sind zumindest ein paar kurze Spielszenen zu sehen:

Playstation VR2 - alle technischen Spezifikationen

Bildschirm-Typ: OLED

Bildschirm-Auflösung: 2.000 x 2.040 Pixel pro Auge

Bildwiederholfrequenz: 90 Hz, 120 Hz

Linsentrennung: Einstellbar

Sichtfeld: etwa 110 Grad

Sensoren: Sechs-Achsen-Sensorensystem (dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungssensor); IR-Näherungssensor



Kameras: 4 Kameras für Headsets- und Controller-Tracking; IR-Kamera für Augen-Tracking

Feedback: Vibration am Headset

Kommunikation mit PS5: USB-C

Audio: Integriertes Mikrofon (Eingang); Stereokopfhörer-Anschluss (Ausgang)



Playstation VR2 Sense-Controller - alle technischen Spezifikationen