René Resch

Vergrößern Sony soll Entwickler bezahlen, um nicht an Microsofts Game Pass teilzunehmen © Sony / Microsoft

Microsoft wirft Sony vor, Spiele-Entwickler dafür zu bezahlen, dass diese von dem Spiele-Abo "Xbox Game Pass" fernbleiben. Das geht aus einem Dokument hervor, das von Microsoft im Rahmen der Übernahme von Activision Blizzard an Behörden in Brasilien übermittelt wurde.

Laut dem Schreiben bezahle Sony für "Sperrrechte", die Entwickler daran hindern, die eigenen Inhalte auf dem Game Pass weiteren konkurrierenden Abo-Diensten hinzuzufügen. Welche Spiele das im Detail sind, die aufgrund des angeblichen Handels seitens Sony nicht im Game Pass gelandet sind, darauf wird in dem Schreiben nicht eingegangen. Mircosoft erweckt in dem Dokument aber den Eindruck, dass Sony seinem Hauptkonkurrenten versuche zu schaden.

Natürlich könnte es auch sein, dass Sony nur darauf abzielt, den eigenen Dienst "Playstation Plus" zu stärken, das Unternehmen selbst habe sich öffentlich noch nicht zu dieser Sache geäußert.

Call of Duty soll weiterhin auf für die Playstation erscheinen

Sony hingegen macht sich aufgrund der Microsoft-Übernahme von Activision Blizzard öffentlich Sorgen. So sei allein die Marke "Call of Duty" etwa ein entscheidender Faktor, für welche Konsole man sich entscheide. Microsoft spielt die Bedeutung der Actionserie für die Spiele-Branche allerdings herunter und erklärt, dass eine Beschränkung von Call of Duty allein auf die Xbox-Plattform rein finanziell keinen Sinn ergäbe. Der Titel soll also auch weiterhin für die Playstation erscheinen.

Allerdings gäbe es sicherlich noch andere Hebel für Microsoft, um die eigene Plattform zu bevorzugen. Möglich wären etwa eine frühere Veröffentlichung von Inhalten, für die in der Vergangenheit Sony die Exklusivrechte per Vertrag hielt. Natürlich wird Sony nicht erfreut sein, wenn der Hauptkonkurrent den beliebtesten Titel seiner Konsolen hält. Microsoft könnte den Spielern einige Vorteile einräumen, Call of Duty über den eigenen Game-Pass zu spielen. So könnte Microsoft im großen Stil Werbung für seinen Abo-Dienst machen, getarnt als Ego-Shooter.

