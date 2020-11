Sony kündigt Gratis-Multiplayer-Wochenende an

Denise Bergert

Im Dezember können PlayStation-4- und PlayStation-5-Besitzer auch ohne PlayStation Plus an Mehrspieler-Schlachten teilnehmen.

Vergrößern Im Dezember ist PlayStation Plus für ein Wochenende gratis. © Sony

Sony hat für die Vorweihnachtszeit ein kostenloses Mehrspieler-Wochenende angekündigt. Am 19. und 20. Dezember können Besitzer von PlayStation 4 und PlayStation 5 die Mehrspieler-Modi unterschiedlicher Spiele ausprobieren, ohne dass sie dafür ein PlayStation-Plus-Abonnement benötigen. Für einen Gratis-Multiplayer-Test bieten sich etwa die Mehrspieler-Modi von "Call of Duty Black Ops: Cold War", "Red Dead Redemption" oder "Grand Theft Auto V" an.

PlayStation Plus ist Sonys Online-Service, der für die Nutzung von Multiplayer-Funktionen in PlayStation-Spielen zwingend notwendig ist. Um das Abo attraktiver zu machen, bietet PlayStation Plus neben Mehrspieler-Optionen auch monatlich mehrere kostenlose Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5. Käufer von Sonys neuer Konsole erhalten zudem Zugriff auf eine Spielesammlung mit mehreren PlayStation-4-Titeln wie etwa "Days Gone" oder "Fallout 4". Normalerweise schlägt eine Jahresmitgliedschaft mit rund 60 Euro zu Buche. Aktuell ist PlayStation Plus für zwölf Monate aber im PlayStation Store und bei Online-Händlern wie Amazon bereits für 44,99 Euro erhältlich.

