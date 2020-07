Sony investiert 250 Millionen US-Dollar in Epic Games

Panagiotis Kolokythas

Der Wert von Epic Games steigt massiv, nachdem Sony sich an den Fortnite-Machern finanziell beteiligt.

Vergrößern Epic Games © Epic Games

Sony investiert 250 Millionen US-Dollar (etwa 222 Millionen Euro) in Epic Games, wie die beiden Unternehmen mitteilen. Epic Games hat mit Fortnite einen großen Hit gelandet und mit dem Epic Games Store einen ersten wirklich in der Breite erfolgreichen Konkurrenten zum Platzhirsch Steam in seinem Portfolio. Außerdem steckt Epic Games hinter der Unreal-Engine, die von vielen Spieleentwicklern zur Realisierung ihrer Spiele für alle Plattformen genutzt wird.

Mit dem Investment gehören Sony nun etwa 1,4 Prozent aller Anteile an Epic Games. Der Wert von Epic Games hat sich durch das strategische Investment auf 17,86 Milliarden US-Dollar (etwa 15,9 Milliarden Euro) erhöht. "Die Investition festigt eine bereits enge Beziehung zwischen den beiden Unternehmen und bekräftigt die gemeinsame Mission, den Stand der Technik in den Bereichen Technologie, Unterhaltung und sozial vernetzte Online-Dienste voranzutreiben", heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen.

Und zum Ziel der Investition heißt es: "Die Investition ermöglicht es Sony und Epic, ihre Zusammenarbeit auf Sonys führendes Portfolio von Unterhaltungsgütern und -technologien sowie auf Epics soziale Unterhaltungsplattform und das digitale Ökosystem auszuweiten, um einzigartige Erlebnisse für Konsumenten und Kreative zu schaffen".

Im Mai 2020 hatten Sony und Epic Games gemeinsam die Möglichkeiten demonstriert, die die Unreal Engine 5 auf der neuen Playstation-5-Hardware bietet. Kurze Zeit später hatte Epic Games dann aber auch noch betont, dass die Unreal Engine 5 auch auf allen Plattformen, inklusive Microsofts Xbox Series X, neue Möglichkeiten für die Spieleentwicklung eröffne.

