Sony erweitert Frühlings-Angebote im Playstation Store

Michael Söldner

Die Frühlings-Angebote im Playstation Store wurden um weitere Spiele für PS4 und PSVR aufgestockt.

Vergrößern Im Playstation Store warten viele neue Frühlings-Angebote auf die Spieler. © playstation.com

Schon seit dem 3. April bietet Sony im Playstation Store zahlreiche Spiele deutlich günstiger an. Die Frühlings-Angebote im PSN wurden nun um viele Neuzugänge erweitert. Bis zum 1. Mai kostet FIFA 19 nur 30 statt 70 Euro. Das kooperativ spielbare Actionspiel The Division 2 wurde in der Standard-Version von 70 auf 49 Euro reduziert. Wer den Ego-Shooter Call of Duty: Black Ops 4 bislang verpasst hat, kann zum halben Preis von 35 Euro zuschlagen. Die Digital Deluxe Edition von God of War wird mit 40 statt 70 Euro ebenfalls deutlich günstiger angeboten. Ein echtes Schnäppchen ist zudem die Rainbow Six Siege Deluxe Edition für 12 statt 30 Euro. Darin sind alle acht Operatoren aus dem ersten Jahr bereits freigeschaltet. Dadurch können sich Spieler das monatelange Sammeln der Ingame-Währung für die neuen Spielfiguren sparen.

Das Western-Epos Red Dead Redemption 2 der Macher von GTA wird mit knapp 45 Euro ebenfalls günstiger angeboten. Lohnenswert ist auch die Complete Edition von Horizon Zero Dawn, welches speziell auf der PS4 Pro dank 4K-Auflösung sehr gut aussieht. Unter den 352 Frühlings-Angeboten dürfte sich für jeden Geschmack etwas finden. VR-Spieler sollten sich beispielsweise den kompetitiven Online-Shooter Firewall Zero Hour für 20 statt 30 Euro anschauen. Wer unter dem VR-Helm lieber allein spiel, sollte dem liebevoll gestalteten Jump & Run Astro Bot: Rescue Mission für 30 statt 40 Euro eine Chance geben.

Frühlings-Angebote im Playstation Store anschauen