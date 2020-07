Sony baut PS4-Konsolen mit Robotern in 30 Sekunden

Michael Söldner

Für die Fertigung einer Playstation-4-Konsole benötigen die Roboter von Sony lediglich eine halbe Minute.

Vergrößern Alle 30 Sekunden verlässt eine PS4 das Band der Fabrik in Japan. © playstation.com

Ein Bericht von Nikkei Asian Review lässt Spieler einen Blick hinter die Kulissen der PS4-Fertigung werfen. Obwohl die PS5 schon in den Startlöchern steht, produziert Sony auch weiterhin viele PS4-Konsolen. Im Werk in Japan kommen dabei fast ausschließlich Roboter zum Einsatz. Für den Zusammenbau einer Playstation 4 werden durch die Automatisierung lediglich 30 Sekunden benötigt. In der gesamten Produktionskette sind lediglich vier Menschen tätig: Zwei Mitarbeiter platzieren die nackten Motherboards auf dem Band, zwei weitere Kollegen stecken die Konsole in ihre Umverpackung.

Für den Zusammenbau der PS4 setzt Sony dabei auf Roboter von Mitsubishi Electric. In der Fabrik in der japanischen Stadt Kisarazu kommen dabei 26 Roboter zum Einsatz. Teilweise müssen zwei Roboter gemeinsam eine Aufgabe bestreiten. So hält ein Roboterarm beispielsweise ein Kabel, während ein zweiter Roboter dieses verdrillt. Die fast vollautomatisierte Fabrik in Kisarazu wurde 2018 eröffnet. Bei der Produktion der für Weihnachten 2020 erwarteten Playstation 5 dürfte Sony wohl ebenfalls eine derart hohe Automatisierung anstreben. Dennoch will Sony auch weiterhin klassische PS4-Konsolen sowie die verbesserte Pro-Version parallel zur neuen Konsole fertigen, solange die Nachfrage noch besteht.

