Sony ZV-E10: Spiegellose Systemkamera für Vlogger

Denise Bergert

Mit der ZV-E10 bringt Sony eine spiegellose Systemkamera speziell für Content Creator auf den Markt.

Vergrößern Die Sony ZV-E10 erscheint im August. © Sony

Mit seiner neuen spiegellosen Systemkamera ZV-E10 richtet sich Sony an Anwender, die Video-Inhalte erstellen möchten. Die Kamera basiert auf dem Einsteigermodell a6100. Im Gehäuse werkeln ein APS-C-Sensor mit 24,2 Megapixeln sowie der Bionz-X-Bildprozessor. Sony hat außerdem mehrere Funktionen von der Digitalkamera ZV-1 übernommen. Dazu zählen die Bokeh-Taste, mit der Nutzer per Knopfdruck zwischen unscharfem Hintergrund und hoher Tiefenschärfe wechseln können. Über die Product-Showcase-Funktion wechselt die Kamera den Fokuspunkt vom Gesicht des Nutzers auf den Gegenstand, der im Video präsentiert werden soll.

Das Aufnehmen von Selfie-Videos erleichter zudem der seitlich aufklappbare LCD-Monitor. Externe Mikrofone können oben auf der Kamera angebracht werden. Neu ist außerdem eine Foto-/Video-/Zeitlupen-/Zeitraffertaste an der Oberseite der Kamera. Über diese kann der Aufnahmemodus per Knopfdruck gewechselt werden. Videos nimmt die ZV-E10 in 4K auf, Zeitlupen in Full-HD mit 120 Bildern pro Sekunde. Für verwacklungsfreie Aufnahmen soll die elektronische Bildstabilisierung mit Active Modus sorgen. Die Kamera verfügt weiterhin über einen Hybrid-AF, einen Autofokus mit Echtzeit-Augenerkennung für Standbilder und mit Echtzeit-Tracking für Videoaufnahmen. Für Fotos empfiehlt sich der Touch-Autofokus über das Display der Systemkamera.

Die Sony ZV-E10 ist mit Sonys E-Mount-Objektiven kompatibel und erscheint im August 2021. Der Kamera-Body kostet 749 Euro. Im Kit mit dem Powerzoom-Objektiv E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650) schlägt die Kamera mit 849 Euro zu Buche.