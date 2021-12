Sony: VR-Prototyp mit 8K-Bildschirm präsentiert

Michael Söldner

Sony hat den Prototypen einer VR-Brille mit zwei Micro-OLED-Bildschirmen und 8K-Auflösung vorgestellt.

Vergrößern Der Prototyp einer VR-Brille verfügt über zwei Panels mit 4.000 x 2.040 Bildpunkten. © sony.com

Hersteller Sony bereitet sich aktuell auf die Enthüllung seiner neuen VR-Brille für die Playstation 5 vor. Schon mit der ersten PSVR konnte Sony viele technische Hürden überwinden, die 2016 vorgestellte Brille mit 960 x 1.080 Bildpunkten pro Auge wirkt mittlerweile jedoch technisch überholt. Mit einem neuen Prototypen will Sony nun unter Beweis stellen, dass man mit der technischen Entwicklung Schritt halten kann: Der von der Entwicklungsabteilung präsentierte VR-Helm bietet 8K-Auflösung. Verantwortlich dafür sind zwei Micro-OLED-Panels mit 4.000 x 2.040 Bildpunkten.

Zu viel für PS5 und aktuelle PCs

Die derart große Steigerung der Bildpunkte dürfte neben der Playstation 5 wohl auch aktuelle PCs deutlich überfordern. Daher wird der Prototyp auch als solcher bezeichnet – eine Machbarkeitsstudie. Dies äußert sich auch daran, dass der Prototyp aktuell noch in der Hand gehalten werden muss. Im Gegenzug habe Sony jedoch den Fliegengittereffekt anderer Brillen deutlich reduziert. Abstände zwischen den Pixeln seien kaum noch ausmachbar. Dazu kommt eine merklich gesenkte Latenz, die neben den schnellen Micro-OLED-Panels auch durch eine neu entwickelte Kompensationstechnologie bewerkstelligt wird.

Erprobung in Medizin und Technik

Durch die hohe Bandbreite würde sich der Prototyp in absehbarer Zeit aber nicht ohne Kabel realisieren lassen. Umsonst sei die Entwicklungsarbeit dennoch nicht. Sony will die Brille in der Medizin und Technik erproben, um damit komplexe Vorgänge zu visualisieren. Die hier gesammelten Erkenntnisse dürften mittelfristig jedoch auch den Consumer-Geräten zugute kommen. Die für die Playstation 5 geplante VR-Brille dürfte jedoch mit einer deutlich niedrigeren Auflösung daherkommen, die die der aktuellen PSVR-Brille aber trotzdem deutlich übersteigen dürfte.







