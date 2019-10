Hans-Christian Dirscherl

Sonys Spiele-Abonnement Playstation Now kostet ab sofort deutlich weniger. Außerdem umfasst es zusätzlich einige Blockbuster-Spiele wie zum Beispiel GTA V, die nach einigen Monaten ausgetauscht werden.

Vergrößern Sony: Playstation Now wird günstiger & neue Blockbuster © Sony

Sony senkt die Preise für das Playstation-Now-Abonnement. Playstation Now kostet ab sofort sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden 9,99 Euro pro Monat (bisher: 14,99 Euro pro Monat) beziehungsweise 24,99 Euro pro Quartal. Bucht der Kunde gleich ein Jahres-Abonnement, dann werden künftig 59,99 Euro fällig – für das Jahres-Abo verlangte Sony bisher 99,99 Euro. Im Rahmen von Playstation Now stehen dem Gamer laut Sony über 650 Spiele zur Verfügung. Bestehende Kunden sollen die Preisänderung auf ihrer nächsten Rechnung sehen, so Sony.

Dazu kommen nun aber noch für drei Monate folgende „Blockbuster“: God of War, Grand Theft Auto V, inFAMOUS: Second Son und Uncharted 4: A Thief’s End. Diese Spiele sind laut Sony nur von 1. Oktober 2019 bis 2. Januar 2020 verfügbar. In jedem Monat sollen weitere besonders beliebte Spiele dazu kommen, die dann nur für begrenzte Zeit erhältlich sind.

Bei Playstation Now können die Spieler hunderte PS4-, PS3- und PS2-Spiele über ihre PS4 oder ihren PC streamen oder mehr als 300 PS4-Spiele auf ihr PS4-System herunterladen. Manche Download-Spiele unterstützen DLC und andere vom Benutzer gekaufte Add-ons sowie PS4 Pro-Erweiterungen. Für Neukunden ist laut Sony kostenlos eine 7-Tage-Testversion verfügbar.

Sony reagiert mit der Preissenkung und den zusätzlichen Blockbustern offensichtlich auf die wachsende Konkurrenz bei Spiele-Streaming- und Abonnement-Angeboten. So wirbt Microsoft mit Xbox Game Pass um Spielen-Enthusiasten und Nvidia ist mit Geforce Now vertreten. Auch Google drängt mit Google Stadia auf diesen Markt. In diesem Artikel geben wir einen umfassenden Überblick: Zocken bis zum Umfallen - Spiele-Flatrates im Überblick.

