Sony: Playstation 5 zum Start nur online erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Zum Start am 19.11. wird die Playstation 5 ausschließlich online erhältlich sein. So begründet Sony diese Entscheidung.

Vergrößern So sehen die Playstation 5 und Playstation 5 Digital Edition aus © Sony

Wer online noch keine Playstation 5 vorbestellen konnte, der braucht am 19. November 2020 auch nicht bei einem Händler vor Ort sein Glück zu versuchen. Wie Sony am Donnerstag mitteilt, wird es die neue Playstation 5 zum Start am 19. November nur online erhältlich sein. Alle Verkäufe, so Sony in einem Blog-Beitrag , werden nur über die Online-Shops der Handelspartner laufen. Die Begründung für diese Entscheidung: Durch diese Maßnahme sollen alle Spieler, Händler und Angestellte vor Covid-19 geschützt werden.

"Es werden keine Konsolen direkt im Handel am Veröffentlichungstag (19. November) verfügbar sein. Wir bitten euch daher, dass ihr euch nicht vor den lokalen Handelspartnern anstellt oder dort campt, in der Hoffnung, eine PS5-Konsole kaufen zu können. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und tätigt euren Kauf online", erklärt Sony.

Alle Kunden, die die Abholung der neuen Playstation 5 vor Ort gewählt haben, sollen die Sicherheitsvorkehrungen der Händler und den zugewiesenen Abholtermin einhalten. Nähere Details hierzu gibt es beim jeweiligen Händler. "Wir möchten uns ganz besonders bei unserer Community für ihre fortlaufende Unterstützung in diesem Jahr bedanken. Wir freuen uns auf die nächste Generation des Spielens", erklärt Sony abschließend.

Die Playstation 5 (und Playstation 5 Digital Edition) ist ab dem 12. November in den USA (und Japan) erhältlich. Eine Woche später dann auch in Deutschland. Allerdings ist die neue Playstation aufgrund der extrem hohen Nachfrage seit vielen Wochen ausverkauft, nachdem nur für kurze Zeit eine Vorbestellung möglich war. Ungewiss ist, ob sich die Situation dann ab dem 19. November schnell ändern wird und Händler zumindest online neue Exemplare zum Verkauf anbieten werden.



