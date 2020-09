Sony Playstation 5: Bald neue Vorbestellmöglichkeiten

Hans-Christian Dirscherl

Sony hat die Preise und den Verkaufsstart für die neue Playstation 5 und Playstation 5 Digital Edition verraten. Update: Bald soll es neue Vorbestellmöglichkeiten geben.

Update 21.9.: Sony erlaubt in wenigen Tagen neue Vorbestellungen Sony hat sich für den chaotischen Verlauf des Vorverkaufsstarts entschuldigt . Die Japaner wollen nun einen neuen Anlauf nehmen und versprechen, dass in den nächsten Tagen deutlich mehr Playstation 5 auf Lager sein werden und dann auch vorbestellt werden können. Wann genau die vorbestellten Playstation 5 ausgeliefert werden, sagt Sony aber nicht. Details dazu würden die Händler mitteilen.



Amazon hat laut The Verge in den USA Vorbesteller darüber informiert, dass diese die vorbestellten PS5 möglicherweise erst nach dem Launchtag bekommen könnten.

Update 18.9.: An der deprimierenden Vorbestellsituation hat sich nichts geändert. Nach wie vor ist die neue Sony Playstation 5 bei den unten genannten Vorbestellmöglichkeiten nicht mehr erhältlich. Viele Fans dürften zu Recht verärgert sein. Update Ende

Hinweis 1: Eventuell kommen noch Versandkosten hinzu.

Hinweis 2: Die Anbieter scheinen derzeit mit Vorbestellungen überrollt zu werden. Es kann sein, dass zwischenzeitlich keine Vorbestellungen mehr angenommen werden.

Preise und Termine für die Sony Playstation 5

Die Sony Playstation 5 mit Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk kostet 499,99 Euro, ohne Laufwerk (Playstation 5 Digital Edition; hier müssen alle Spiele vom PSN-Store gekauft und heruntergeladen werden) verlangt Sony 399,99 Euro für seine neue Spielkonsole. In den USA kostet die Playstation 5 mit Laufwerk 499,99 Dollar. Ohne Laufwerk kostet die Playstation 5 in den USA 399,99 Dollar.

Sony verkauft die Playstation 5 ab dem 12. November 2020 unter anderem in den USA und Japan. Der Verkauf in Deutschland startet am 19. November 2020. Ab dem 17.9., also ab heute, sind Vorbestellungen bei ausgewählten Händlern möglich.

Zum Vergleich die Preise für die neue Microsoft Xbox : Microsoft verkauft die Xbox Series X ab dem 10. November 2020 für 499,99 Euro. In der Schweiz kostet das neue Xbox-Flaggschiff 499,99 Franken und in den USA geht die Xbox Series X für 499 Dollar über den Tresen. Das etwas abgespeckte Schwestermodell Xbox Series S kostet 299,99 Euro beziehungsweise 299,99 Schweizer Franken oder 299 US-Dollar. Vorbestellungen für die Xbox Series X und S sind ab dem 22. September 2020 möglich.



Sony Playstation 5: Sony dementiert Lieferprobleme

AMD liefert sowohl für die Playstation 5 als auch für die neue Xbox die Ryzen-Prozessoren mit acht Kernen und der Radeon GPU/RDNA 2.

Sony hat außerdem diese Liste von Spiele für die Playstation 5 veröffentlicht :

Astro’s Playroom (Japan Studio) vorinstalliert auf der PS5

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio): 79,99 Euro



Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV): 79,99 Euro



Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 59, 99 Euro



Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition: 79,99 Euro



Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV): 69,99 Euro



Sony hat zudem die Preise für dieses PS5-Zubehör genannt:



DualSense Controller (standalone): 69,99 Euro



PULSE 3D Wireless Headset mit 3D-Audiosupport und Dual-Noise-Cancelling-Mikrofonen: 99,99 Euro



HD Camera: 59,99 Euro



Media Remote: 29,99 Euro



DualSense Ladestation: 29,99 Euro



Mit der “PlayStation Plus Collection” können PS-Plus-Abonnenten viele PS4-Spiele sofort auf der PS5 spielen. Darunter Titel wie "God Of War 4", "Bloodborne", "Until Dawn", "The Last Of Us", "Fallout 4" und "Batman: Arkham Asylum".

