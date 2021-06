Sony: Beta-Testprogramm für neue PS5-Firmware

Denise Bergert

Playstation-5-Besitzer können im Rahmen eines Beta-Testprogramms die neueste PS5-Firmware vorab ausprobieren.

Vergrößern Sony startet ein Beta-Programm für seine PS5-Firmware. © Sony

Sony hat heute ein Beta-Testprogramm für seine Playstation-5-Systemsoftware angekündigt . Besitzer der Konsole können die neuesten System-Updates so vorab testen und neue Funktionen vor allen anderen ausprobieren.

Wie Hideaki Nishino, Senior Vice President for Platform Planning & Management bei Sony Playstation, in einem Blog-Beitrag erklärt, soll es in diesem Jahr noch ein weiteres großes Firmware-Update für die Playstation 5 geben. Im Rahmen des Beta-Programm sollen Nutzer helfen, dieses zu testen. Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler über 18 Jahre USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Ebenfalls notwendig ist ein Playstation-Network-Account. Auf playstation.com können sich interessierte Nutzer für das Beta-Programm registrieren. Sony wählt dann einige von ihnen aus und informiert sie per E-Mail über die Teilnahme. Hier finden sich dann auch die Anweisungen zum Herunterladen und zur Installation der Beta-Systemsoftware. Nutzer, die nicht für den aktuellen Test ausgewählt wurden, bleiben laut Sony im Pool der Interessierten und haben die Chance, beim nächsten Beta-Test dabei zu sein.

Im April hatte Sony sein letztes großes System-Update für die Playstation 5 veröffentlicht. Die Software beinhaltete unter anderem eine verbesserte Game Base, generationsübergreifendes Share Play und einen erweiterten USB-Speicher. Für das nächste Update hoffen viele Konsolen-Besitzer auf die Möglichkeit, eine M.2-SSD in einzubauen und so den internen Speicher der Playstation 5 zu erweitern. Über einen entsprechenden Steckplatz verfügt die PS5 bereits, er wurde jedoch von Sony noch nicht freigeschaltet.