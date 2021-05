René Resch

Sonos erwirkt im Patentstreit gegen Google eine einstweilige Verfügung. Betroffen davon: Googles Pixel 4a, Nest Audio sowie die Youtube-Music-App.

Vergrößern Sonos erwirkt einstweilige Verfügung gegen Google © Google / Sonos

Update vom 14. Mai 2021: Der Patentstreit zwischen dem Sonos um dem Suchriesen Google geht in die nächste Runde. Sonos hat vor einem Hamburger Gericht nun eine einstweilige Verfügung gegen Google Irland erwirken können. Google-Produkte, die etwa Google Cast nutzen, müssen aus dem Verkauf genommen werden. Von dem Verbot betroffen sind so etwa das Google-Smartphone Pixel 4a, der Smart-Speaker Nest Audio sowie der Vertrieb der Youtube-Music-App.

Google verletzt geistiges Eigentum

Zum Urteil sagt Sonos-Chefjustiziar Eddie Lazarus: "Wir freuen uns, berichten zu können, dass ein Gericht in Deutschland eine einstweilige Verfügung gegen ein europäisches Google-Tochterunternehmen wegen Verletzung eines Patent von Sonos erwirkt hat, das die Übertragung von Medieninhalten von einem Mobiltelefon oder Tablet auf ein oder mehrere ein oder mehrere Abspielgeräte ermöglicht und steuert. Die Verfügung verbietet in Deutschland das Angebot oder den Verkauf von Googles Cast-Technologie, die in einigen Aspekten das streitgegenständliche Sonos-Patent berührt, und umfasst Produkte wie das Smartphone Pixel 4a, Nest Audio-Lautsprecher und die Youtube-Music-App. Wir sehen das Urteil als eine starke Demonstration der Stärke des Patentportfolios von Sonos und unserer Überzeugung, dass Google ein weitverbreiteter Verletzer unseres geistigen Eigentums ist."

Google geht gegen das Urteil in Berufung

Google erklärte, dass das Unternehmen in Berufung gegangen sei. Man warte auf die Begründung des Gerichtsurteils. Google sei „enttäuscht, dass Sonos falsche Angaben über unsere Partnerschaft und Technologie gemacht“ habe. Das Unternehmen werde alles versuchen, damit die deutsche Kundschaft weiterhin sämtliche Google-Produkte nutzen könne. Bisher sind noch alle Produkte sowie die Youtube-Music-App im Vertrieb.



News vom 12. Juni 2020 - Google verklagt Lautsprecher-Hersteller Sonos: Google verklagt den Lautsprecher-Hersteller Sonos auf Patentverletzungen in 5 Fällen. Damit tut Google dem Lautsprecher-Hersteller gleich, dieser hatte Anfang Januar 2020 gegen Google geklagt. Der Vorwurf damals Google Cast würde Sonos-Patente ohne Genehmigung nutzen – hier geht es ebenfalls um 5 Patente.

Google wirft Sonos Patentverletzungen in 5 Fällen vor

Google scheint sich nun revanchieren zu wollen und klagt ebenfalls – der Patentstreit zwischen den beiden Parteien spitzt sich also weiter zu. Google benennt in seiner Klage Verletzungen der Patente wie der Suchfunktion nach Lieblingstiteln, die Geräuschreduzierung bei Sprachaufzeichnungen, beim Umgang mit kopiergeschütztem Material und zu Mesh-Netzwerken.

Google begründete seine Klage folgendermaßen: „Während Google selten andere Unternehmen wegen Patentverletzung verklagt, muss es hier seine geistigen Eigentumsrechte geltend machen“, so das Unternehmen.

Im Interview mit The Verge, sagte der Google-Sprecher Jose Castaneda in einer Erklärung: „Wir sind enttäuscht, dass Sonos falsche Behauptungen über unsere Zusammenarbeit und Technologie aufgestellt hat“. Und weiter: „Wir verteidigen uns nur widerwillig, indem wir unsere Patentrechte geltend machen. Während wir versuchen, unseren Streit beizulegen, werden wir weiterhin sicherstellen, dass unsere gemeinsamen Kunden die beste Erfahrung bei der Nutzung unserer Produkte machen“.

Sonos ist überzeugt die Fälle zu gewinnen

Sonos-CEO Patrick Spence antwortete gegenüber The Verge auf die Google-Anschuldigungen: „Anstatt sich einfach mit den Begründungen unseres Falles zu befassen und uns zu bezahlen, hat Google beschlossen, seine Größe zu nutzen, um Bereiche zu finden, in denen sie Vergeltungsmaßnahmen ergreifen können“. Spence zeigt sich dabei siegessicher: „Wir freuen uns darauf, unseren ursprünglichen Fall und auch den neu eingereichten Vergeltungsfall zu gewinnen“.

Wer nun Recht bekommt, bleibt spannend. Der Sonos-CEO trat abschließend noch Mal gegen Google nach: „Wie wir in der Vergangenheit bei Eero und zuletzt bei Zoom gesehen haben, scheint sich Google nicht zu schämen, die Innovationen kleinerer amerikanischer Unternehmen zu kopieren, um Such- und Werbemonopole in neue Kategorien auszuweiten“.