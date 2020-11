Sonos Audio-Produkte zu Top-Preisen bei Saturn

René Resch

Zur "Black Friday Week" gibt es beim Elektrofachhändler Saturn einige Sonos-Produkte wie beispielsweise Sonos Beam, One, One SL, Move oder den Sonos Sub zu absoluten Tiefstpreisen.

Vergrößern Sonos Audio-Produkte zu Hammer-Preisen bei Saturn © Saturn

Während der "Black Friday Week" gibt es vom 26. bis zum 30. November 2020 beim Elektrofachhändler Saturn einige Sonos-Hammer-Angebote. So gibt es Sonos-Produkte wie die Soundbar Beam, die Smart-Speaker Sonos One (Gen2), Sonos One SL, Sonos Move sowie den Subwoofer Sonos Sub (Gen3) zu absoluten Spitzenpreisen.

Direkt zu den Sonos-Highlights der "Black Friday Week" bei Saturn – Noch bis zum 30. November 2020 erhalten Sie Sonos Beam, One, One SL, Move und Sonos Sub zu Top-Preisen

Mit den verschiedenen Sonos-Produkten holen Sie sich nicht nur großartigen Klang in für Heimkino, Musik und Gaming zu Ihnen nach Hause, eine weitere Besonderheit liegt auch in der Multiroom-Unterstützung mit der eine simultane Musikwiedergabe in verschiedenen Räumen gleichzeitig ermöglicht wird - ohne Latenz. Sie können Ihre Sonos-Speaker ganz einfach über Ihr WLAN gruppieren. Zusätzlich bietet die meisten Geräte eine Sprachsteuerung per Alexa oder dem Google Assistant. Und bei Saturn können Sie bei einem Kauf von Sonos-Geräten aktuell deutlich sparen.



Alle Sonos-Angebote können während des Aktionszeitraumes dabei versandkostenfrei bestellt werden.

Sonos-Highlights zur "Black Friday Week"

Sonos Beam © Saturn / Sonos Die Smart-Soundbar Sonos Beam mit fantastischer Klangqualität für TV, Filme, Musik und Gaming bietet zudem eine Sprachsteuerung mit Alexa oder Google Assistant. Zur Aktion erhalten Sie die Soundbar für nur 330,45 Euro, wahlweise in Schwarz oder Weiß. Aktionspreis: 330,45 statt 401,02 Euro in Schwarz – Weiß

Sonos One SL © Saturn / Sonos Auch der Sonos One SL Smart-Speaker ist bei Saturn im Sonderangebot. Anders als der Sonos One (Gen2) bietet dieser allerdings keine Sprachsteuerung über Google oder Alexa. Wenn Sie auf die Sprachsteuerung verzichten zahlen Sie aktuell 144,99 Euro. Aktionspreis: 144,99 statt 189 Euro in Schwarz – Weiß



Sonos Move © Saturn / Sonos Der Move ist das beste Modell der Sonos-Smart-Speaker. Bietet einen besseren Sound, ein eingebauten Akku für die mobile Nutzung, Sprachsteuerung und ist IP56-Wetterfest. Bei Saturn erhalten Sie den Premium-Smart-Speaker aktuell zum Spitzenpreis von 291,46 Euro. Aktionspreis: 291,46 statt 382 Euro in Schwarz – Weiß

Sonos Sub (Gen3) © Saturn / Sonos Der Subwoofer Sonos Sub (Gen3) verleiht Ihrem Sonos-System einen kraftvollen Bass. Durch sein tolles Design kann der WLAN-Subwoofer senkrecht oder flach platziert werden – ohne Vibrationen oder Klappern. Bei Saturn aktuell den Tiefstpreis von nur 671,63 Euro. Aktionspreis: 671,63 statt 749 Euro in Schwarz – Weiß

Duzende weitere Hammer-Deals zur "Black Friday Week" bei Saturn

Neben den Sonos-Deals gibt es während der "Black Friday Week" bei Saturn noch zahlreiche weitere Hammer-Angebote wie Smartphones, Tablets, Wearables, Notebooks, PCs, TVs und vielem mehr. Die weiteren Top-Deals finden Sie auf der dazugehörigen Aktionsseite bei Saturn:

Jetzt alle weiteren "Black Friday Week"-Deals bei Saturn durchstöbern