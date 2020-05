Sonos: 30 Prozent Rabatt, wenn man Alt- durch Neu-Gerät ersetzt

Hans-Christian Dirscherl

Sonos gibt nach wie vor 30 Prozent Rabatt, wenn man bestimmte alte Sonos-Geräte durch neue Modelle ersetzt. Die Details.

Vergrößern Wer von dem Supportende betroffen ist, kann mit 30 Prozent Rabatt ein neues Sonos-Gerät wie den hier abgebildeten Move kaufen © Sonos

Sonos gibt nach wie vor 30 Prozent Rabatt beim Kauf von Neugeräten wie dem Sonos Move oder dem Sonos One, wenn man zuvor bestimmte Altgeräte des Herstellers (Liste siehe weiter unten) genutzt hat. Sonos hatte dieses Trade-up-Programm bis Anfang März 2020 mit der Auflage versehen, dass die Altgeräte in den Recycling-Modus versetzt und damit unbrauchbar gemacht werden. Nach der heftigen Kritik vieler Nutzer an dieser Vorgehensweise entschloss sich Sonos aber zu einer Kursänderung: Sie können seitdem für ein altes Sonos-Gerät, für das Sonos keinen Support mehr leistet, weiterhin 30 Prozent Preisnachlass beim Kauf eines neuen Sonos-Gerätes im Rahmen des Sonos-Trade-up-Programms beanspruchen, müssen Ihr altes Gerät aber nicht mehr zwangsläufig zu Elektroschrott machen.



Sonos lässt den Besitzern eines nicht mehr unterstützten alten Sonos-Gerätes also die freie Wahl: Sie können es behalten, jemand anderem schenken, verkaufen, es zum Recycling geben oder an Sonos zum Entsorgen schicken. Ihren 30-Prozent-Rabatt für das neue Sonos-Gerät wie Sonos Move oder Sonos One bekommen Sie in allen diesen Fällen. Wer sein altes Sonos-Gerät weggibt und nicht verschrottet, sollte es aber auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Hintergrundmeldung vom 20.1.2020: Sonos stellt den Support für einige alte Geräte ein. Die betroffenen Sonos-Produkte erhalten ab Mai 2020 keine Software-Updates mehr und bleiben somit von kommenden neuen Funktionen ausgeschlossen. Sonos begründet diese Maßnahme damit, dass diese Geräte in Bezug auf Arbeitsspeicher und Rechenleistung inzwischen an ihre technischen Grenzen gekommen seien.



Konkret stellt Sonos für diese Produkte den Support ein:



die ursprünglichen Zone Player (ZP80, ZP90, ZP100, ZP120, verkauft 2006 bis Ende 2015)

Sonos Connect (verkauft 2006 bis Ende 2015)

Connect:Amp (verkauft 2006 bis Ende 2015),

die erste Generation des Play:5 (Verkaufsstart 2009),

CR200 (Verkaufsstart 2009) und

Bridge (Verkaufsstart 2007)



Wichtig: Sie können die betroffenen Geräte weiterhin verwenden, die vorhandenen Funktionen arbeiten weiter. Sonos warnt jedoch davor, dass ohne neue Softwareupdates der Zugriff auf Dienste und die Gesamtfunktionalität des Soundsystems künftig nicht mehr vollumfänglich bereitgestellt werden kann, unter anderem, wenn Sonos-Partner ihre Technologien weiterentwickeln.



Für Sonos-Nutzer, die die betroffenen Produkte weiter nutzen wollen, gibt es zwei Möglichkeiten:



Option 1: Sie nutzen ihre betroffene Produkte der ersten Generation weiter wie bisher, jedoch mit dem Bewusstsein, dass Ihr System in Zukunft keine Softwareupdates oder neue Funktionen erhält. Falls Sie sich dafür entscheiden und die von dem Supportende betroffenen älteren Sonos-Geräte mit neueren Sonos-Produkten zusammen in einem Netzwerk betreiben, d ann bekommen auch die neueren Geräte keine Software-Updates mehr! Da alle Sonos-Geräte in einem Netzwerk auf dem gleichen Softwarestand sein müssen. Sie sollten also in diesem Fall die älteren Sonos-Geräte in ein eigenes Netzwerk ausgliedern und getrennt von den neueren Geräten betreiben. Lesen Sie hierzu auch: Sonos beruhigt - Security-Updates & Bugfixes für alte Geräte

Option 2: Sie nehmen die betroffene Produkte aus dem System und ersetzen Sie zum Beispiel im Rahmen des Sonos Trade Up Programms durch neue Sonos Produkte. Sie erhalten dabei für jedes der oben genannten Produkte einen Gutschein von 30 Prozent auf ein beliebiges neues Sonos Produkt. Diese Option steht jederzeit zur Verfügung.



Wer sich für die Teilnahme am Trade-Up-Programm entscheidet, setzt das betroffene Produkt in den Recycling Modus, der nur für die oben genannten Produkte verfügbar ist ( Achtung : Der Recycling-Modus ist seit Anfang März 2020 nicht mehr erforderlich). Damit werden personenbezogene Daten gelöscht und das Produkt wird für die ordnungsgemäße Entsorgung vorbereitet. Zudem soll der Recycling Modus durch eine endgültige Deaktivierung des Produkts auch ahnungslose Personen vor dem Kauf von Altprodukten schützen, die sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer nähern.



Unter Umweltschutzgesichtspunkten sollten Sie aber bedenken: Damit machen Sie ein bisher einwandfrei funktionierendes Gerät zu Elektroschrott! Daran gibt es in den sozialen Netzen und US-Medien bereits Kritik.



Das somit unbrauchbar gemachte Sonos-Gerät müssen Sie zudem korrekt entsorgen, also zum Beispiel zum städtischen Wertstoffhof bringen oder kostenlos an Sonos zurückschicken. Sie können den Oldie aber auch in allen Filialen des Trade Up Partners Conrad Electronics abgeben.

