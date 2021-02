Sonic: Blauer Igel bekommt eigenes Lego-Set

Denise Bergert

Videospiel-Held Sonic The Hedgehog bekommt zu seinem 30. Geburtstag ein eigenes Lego-Set spendiert.

Vergrößern Sonic bekommt ein eigenes Lego-Set. © Lego Ideas

Am 23. Juni 2021 feiert der Videospiel-Held Sonic The Hedgehog seinen 30. Geburtstag. Grund genug für Lego Ideas, dem blauen Igel ein eigenes Lego-Set zu spendieren. Das Konzept-Design für das Lego-Set lieferte die 24-jährige Britin und Sonic-Anhängerin Viv Grannell. Sie reichte ihre Idee bei der Lego Ideas Plattform ein und wurde unter zahlreichen Einsendern ausgewählt. Mit 10.000 Community-Stimmen war Grannell die glückliche Gewinnerin und kann ihre Ideen noch in diesem Jahr in Plastik-Form in den Händen halten.

Als Grundlage für ihren Entwurf diente der 2017 veröffentlichte Plattformer "Sonic Mania". Das Lego-Set stellt das "Green Hill Zone"-Level nach und beinhaltet mehrere bekannte Sonic-Charaktere. "Ich liebe die Welt von Sonic schon mein ganzes Leben und sie passt perfekt zum Lego-System. Ich habe knapp ein Jahr nach Unterstützern für meine Idee gesucht. Dass 10.000 Menschen mein Design gut finden, war überwältigend genug, auch mit der Unterstützung von Freunden und Familie. Als die Idee dann auch noch für die Weiterentwicklung ausgewählt wurde, war das das wohl aufregendste Geheimnis, das ich je hüten musste," erklärt Grannell. Auch Publisher Sega freut sich über die Zusammenarbeit mit Grannell und Lego Ideas. "Bei Sega haben wir Fans schon immer ermutigt, an der Weiterführung des Sonic-Franchise teilzunehmen. Es ist wunderbar zu sehen, wie die Tradition über das Lego Ideas Programm weitergeführt wird," so Jason Rice, Director of Brand Licensing bei Sega Europe.

Das "Green Hill Zone"-Set mit Sonic The Hedgehog befindet sich nun im letzten Produktionsschritt. Die Lego-Figuren werden pünktlich zu Sonics 30. Geburtstag am 23. Juni 2021 weltweit erhältlich sein. Was das Sonic-Set kosten wird, ist allerdings noch nicht bekannt.