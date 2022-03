Solar Orbiter: Heute kommt ESA-Sonde der Sonne so nah wie nie zuvor

Hans-Christian Dirscherl

Heute kommt die ESA-Sonde Solar Orbiter unserer Sonne auf bis zu 48 Millionen Kilometer nah. Die Sonde soll dabei von der Sonnenkorona die höchstaufgelösten Aufnahmen aller Zeiten machen!

Vergrößern Solar Orbiter: ESA-Sonde kommt der Sonne so nah wie nie zuvor © SA/ATG medialab

Die ESA-Sonde Solar Orbiter kommt der Sonne am heutigen Samstag, den 26. März 2022, so nah wie noch nie zuvor. Die Raumsonde ist jetzt nur noch rund 48 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt sein (zwischen Erde und Sonne liegen rund 150 Millionen Kilometer Abstand). Das teilt das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen (das zu vier der insgesamt zehn wissenschaftlichen Instrumente der Sonde beigetragen hat) mit. Näher an die Sonne herangeflogen ist bisher nur die Parker Solar Probe der NASA, die im vergangenen Jahr einen Abstand von nur 8,5 Millionen Kilometern erreichte: Parker Solar Probe - Sonde von der Erde berührt erstmals die Sonne .

Vergrößern Das Instrumentarium von Solar Orbiter. © ESA / S. Poletti

Die höchstaufgelösten Bilder aller Zeiten von der Corona

Die dabei von Solar Orbiter gemachten Aufnahmen der heißen Sonnenkorona sollen sogar die höchstaufgelösten Bilder aller Zeiten sein. Dabei kann Solar Orbiter gleichzeitigen in verschiedene Schichten der Sonne blicken. Das soll neue Erkenntnisse dazu bringen, wie kleinste Strahlungsausbrüche in der Korona aus den Magnetfeldern der sichtbaren Sonnenoberfläche entstehen. „Die zehn Messinstrumente vermessen nicht nur die elektromagnetischen Felder und Sonnenteilchen, welche die Raumsonde umströmen, sondern können erstmals aus großer Nähe auf die Sonne selbst blicken“, wie das MPS betont. So zeichnet etwa das Instrument PHI (Polarimetric and Helioseismic Imager), das unter Leitung des MPS entwickelt und gebaut wurde, die Magnetfelder und Strömungsgeschwindigkeiten an der Sonnenoberfläche auf; die Instrumente EUI (Extreme-Ultraviolet Imager), SPICE (Spectral Imaging of the Coronal Environment) und der Koronograf Metis, zu denen das MPS ebenfalls beigetragen hat, liefern Informationen aus der heißen Sonnenkorona.

Die spannende Frage: Wieso ist die weiter außen im Weltall liegende Sonnencorona so viel heißer als die darunter liegende eigentliche Oberfläche der Sonne?

Die Teleskope von EUI konnten in den vergangenen Monaten kleinste Strahlungsausbrüche, sogenannte „Lagerfeuer“ (englisch: campfires), sichtbar machen. Das Phänomen tritt häufiger auf als bisher gedacht und könnte helfen zu erklären, wie die mit etwa eine Million Grad rätselhaft hohen Temperaturen der Sonnenkorona entstehen. Denn die sichtbare Sonnenoberfläche ist mit etwa 6000 Grad deutlich „kühler“, wie die Forscher erklären.

Die Daten, die PHI und EUI bereits 2020 und 2021 aufgenommen haben, zeigen laut dem MPS, "dass oftmals eng benachbarte Regionen unterschiedlicher magnetischer Polarität auf der Sonnenoberfläche Ursprungsort des Phänomens sind. Vieles spricht dafür, dass strukturelle Änderungen in diesen räumlich begrenzten Magnetfeldern maßgeblich sind für die Energiezufuhr zu den 'Lagerfeuern'". Doch derzeit noch unbekannte Prozesse müssen dabei ebenfalls eine Rolle spielen und durch die demnächst von der Sonde eintreffenden Daten hoffen die Wissenschaftler diese Zusammenhänge besser verstehen zu können.

Erster Blick auf die Sonnen-Pole

Ein weiterer spannender Aspekt: Solar Orbiter soll auch auf die Polregionen der Sonne schauen. Da die Sonde die Bahnebene, in der die Erde und die anderen Planeten um die Sonne kreisen, bis zum Ende der Mission um mehr als 30 Grad verlassen wird, soll es möglich werden, erstmals auf die Pole der Sonne zu schauen. Dabei soll Solar Orbiter die in der Nähe der Pole austretenden Sonnenwinde beobachten.

So geht es weiter

Solar Orbiters aktuelle, stark elliptische Umlaufbahn wird sich in den kommenden drei Jahren nur wenig ändern, wie die Forscher erklären: Etwa alle sechs Monate wird die Raumsonde ihren sonnennächsten Punkt erreichen. Das nächste Mal im Oktober 2022. Dann nähert sich die Sonde unserem Stern sogar auf rund 42 Millionen Kilometer.

