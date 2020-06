René Resch

Im aktuellen Humble Bundle gibt es 12 Programme zum Top-Preis. Die ersten 3 erhalten Sie dabei schon ab einem Euro.

Vergrößern Software-Schnäppchen im neuen Humble Bundle © Humble Bundle

Bei Humble gibt es aktuell das "Humble Software Bundle 3" mit verschiedenen Software-Programmen des Entwicklers Ashampoo im Wert von rund 550 Euro. Dabei sind Programme wie Backup-Software oder PDF-Editoren oder Treiber-Updater. Die ersten drei erhalten Sie dabei schon ab einem Betrag von nur einem Euro - das neue Humble Bundle ist also wieder einmal ein recht guter Deal.

Ab einem Betrag von 1 Euro erhalten Sie die ersten drei Programme: Ashampoo Backup Pro 14, Ashampoo Uninstaller 9 und Ashampoo Snap 11. Für 11 Euro oder mehr erhalten Sie weitere drei Programme: Ashamoo Win Optimizer 18, Ashampoo PDF Pro 2 und Ashampoo Photo Optimizer 7. Für den finalen Betrag von 18,50 Euro oder mehr erhalten Sie die letzten 6 Programme: Ashampoo Soundstage Pro, Ashampoo Video Optimizer Pro, Ashampoo Cinemagraph, Ashampoo Photo Commander 16, Ashampoo Burning Studio 21 sowie Ashampoo Driver Updater.



Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selber festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an Charity-Organisationen oder an die Entwickler gehen soll.



Zum "Humble Software Bundle 3"



Die Programme in der Übersicht

Für einen Betrag ab 1 Euro:



Ashampoo Backup Pro 14

Ashampoo Uninstaller 9

Ashampoo Snap 11

Für einen Betrag ab 11 Euro:



Ashamoo Win Optimizer 18

Ashampoo PDF Pro 2

Ashampoo Photo Optimizer 7

Für einen Betrag ab 18,50 Euro:

Ashampoo Soundstage Pro

Ashampoo Video Optimizer Pro

Ashampoo Cinemagraph

Ashampoo Photo Commander 16

Ashampoo Burning Studio 21

Ashampoo Driver Updater

