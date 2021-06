Ralf Buchner

Mit dem wachsenden Interesse an E-Commerce müssen Anbieter ihre Online-Shops neu ausrichten. Ein Live-Webcast der Computerwoche am 15. Juli zeigt, worauf es künftig ankommt.

Vergrößern So werden Online-Shops zukunftsfähig © William Potter - shutterstock.com

Die Pandemie verändert die Customer Journey im E-Commerce stark. So kaufen Kunden beispielswiese Services anstatt Produkte. Wie sich Anbieter jetzt neu aufstellen müssen, zeigt ein Live-Webcast der Computerwoche am 15. Juli um 11.00 Uhr .

Volker John, eCommerce Expert bei Adobe, diskutiert mit Mailin Schmelter, stellvertretende Bereichsleiterin Insights IFH Köln (Institut für Handelsforschung), warum die Transaktion der Schlüssel zum zukünftigen Erfolg ist. Anbieter müssen in ihren Online Shops jetzt geschlossene Prozesse aufbrechen, um ganzheitlichen Kundenprofile zu nutzen und eine nahtlose Customer Journey zu bieten. Die Experten verdeutlichen ihre These an Use Cases aus Unternehmen.

Fachjournalist Oliver Janzen moderiert den Live-Webcast.

